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Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07
Обсяг субсидій зменшився на 77%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07
Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52
Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
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