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Обсяг субсидій
зменшився на 77%

Обсяг субсидій зменшився на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07

Обсяг субсидій зменшився на 77%

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляють експерти державної служби статистики.

Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07

Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52

  p_a_l написав:Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.

Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
locustsucol
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