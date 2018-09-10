Обсяг субсидій зменшився на 77%

Додано: Суб 27 жов, 2018 17:52

Что-то не то с этой статистикой - слишком маленький объем в абсолюте.780 млн за 9 месяцев - это 1 млрд за год. Реальные суммы, выделяемые на субсидии, на 2 порядка выше.В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.Таким образом цифры в статье ошибочные.Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.Значит субсидиями в 2019 будет покрыто либо вдвое меньше семей, либо вдвое меньший объем от полной стоимости для того же количества семей.В любом случае малообеспеченным не позавидуешь. Вероятнее всего, что между едой и теплом будут выбирать первое. Просто не платить за услуги ЖКХ уже не выйдет - Нефтегаз получил право отключать неплательщиков даже при температуре на улице ниже 0. Уже этой зимой людей ждут массовые отключения жилых домов.