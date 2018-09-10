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Обсяг субсидій
зменшився на 77%

Обсяг субсидій зменшився на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07

Обсяг субсидій зменшився на 77%

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляють експерти державної служби статистики.

Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07

Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52

  p_a_l написав:Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.

Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:58

Бабушка в селе как получала 1400 пенсии,так и получает,вот и всё увеличение доходов.Но норму потребления газа в очередной раз урезали.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00

Re: Обсяг субсидій зменшився на 77%

  locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,

Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.
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Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:16

  locustsucol написав:

Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.

Только житель Марса может так утвеждать.
Основные причины резкого уменьшения субсидий:
1. увеличение минимальной зарплаты;
2. изменение правил, и ограничение получателей субсидий
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:40

  Баблонавт написав:
  locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,

Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.

Вы такой не гуманный ? Его могут порвать в клочья - буквально. Удивляюсь как народная массовая ненависть никак - не влияет на авторов этой "перемоги"? Может они заболеют и сдохнут ? :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:52

Что-то не то с этой статистикой - слишком маленький объем в абсолюте.

780 млн за 9 месяцев - это 1 млрд за год. Реальные суммы, выделяемые на субсидии, на 2 порядка выше.

В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.
Таким образом цифры в статье ошибочные.

Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.

В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.

http://budport.com.ua/news/11417-dolzhn ... lrd-griven

Значит субсидиями в 2019 будет покрыто либо вдвое меньше семей, либо вдвое меньший объем от полной стоимости для того же количества семей.

В любом случае малообеспеченным не позавидуешь. Вероятнее всего, что между едой и теплом будут выбирать первое. Просто не платить за услуги ЖКХ уже не выйдет - Нефтегаз получил право отключать неплательщиков даже при температуре на улице ниже 0. Уже этой зимой людей ждут массовые отключения жилых домов.

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... hi-3877386
zРадио
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