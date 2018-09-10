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Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07
Обсяг субсидій зменшився на 77%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07
Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52
Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:58
Бабушка в селе как получала 1400 пенсии,так и получает,вот и всё увеличение доходов.Но норму потребления газа в очередной раз урезали.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00
Re: Обсяг субсидій зменшився на 77%
Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:16
Только житель Марса может так утвеждать.
Основные причины резкого уменьшения субсидий:
1. увеличение минимальной зарплаты;
2. изменение правил, и ограничение получателей субсидий
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:40
Вы такой не гуманный ? Его могут порвать в клочья - буквально. Удивляюсь как народная массовая ненависть никак - не влияет на авторов этой "перемоги"? Может они заболеют и сдохнут ?
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:52
Что-то не то с этой статистикой - слишком маленький объем в абсолюте.
780 млн за 9 месяцев - это 1 млрд за год. Реальные суммы, выделяемые на субсидии, на 2 порядка выше.
В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.
Таким образом цифры в статье ошибочные.
Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.
В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.
Значит субсидиями в 2019 будет покрыто либо вдвое меньше семей, либо вдвое меньший объем от полной стоимости для того же количества семей.
В любом случае малообеспеченным не позавидуешь. Вероятнее всего, что между едой и теплом будут выбирать первое. Просто не платить за услуги ЖКХ уже не выйдет - Нефтегаз получил право отключать неплательщиков даже при температуре на улице ниже 0. Уже этой зимой людей ждут массовые отключения жилых домов.
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