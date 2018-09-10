Обсяг субсидій зменшився на 77%

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locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,
Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.
Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.