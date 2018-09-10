Обсяг субсидій зменшився на 77%

Додано: Нед 28 жов, 2018 00:15

locustsucol написав: Баблонавт написав: locustsucol написав: Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения, Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,

Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье. Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.

Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты . Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование. Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать,. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.

там

Ага. И всех там прям исключительно по трудовой оформляют. СразуСказочник.Минимум 30-40% населения в стране работает неофициально и это оф.статистика. А на базарах, так в первую очередь.На западе Украины (уже и частично в центральном промрегионе) часть людей, процентов 10% от общего состава, вообще только по бумагам и числится, так как уехала из страны с концами. Или 10 миллиардов в год переводов в Украину святой Николай пересылает на подарки?Вот до сегодня, в подобных семьях, тем кто остался, худ-бедно, но получить субсидию еще можно было. Сейчас - нет. Если безработный, то после 40-50 лет найти офработу почти нереально. Заплати счета по полной или сдохниА кули "деятелям" бояться - их семьи то уже давно живут, мамы, жены, дети, дома, деньги... уже тоже. Даже чемодан не нужен