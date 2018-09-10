Обсяг субсидій зменшився на 77%

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locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,
Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.
Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.
locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,
Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.
Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.
Ага. И всех там прям исключительно по трудовой оформляют. Сразу Сказочник.
Минимум 30-40% населения в стране работает неофициально и это оф.статистика. А на базарах, так в первую очередь. На западе Украины (уже и частично в центральном промрегионе) часть людей, процентов 10% от общего состава, вообще только по бумагам и числится, так как уехала из страны с концами. Или 10 миллиардов в год переводов в Украину святой Николай пересылает на подарки?
Вот до сегодня, в подобных семьях, тем кто остался, худ-бедно, но получить субсидию еще можно было. Сейчас - нет. Если безработный, то после 40-50 лет найти офработу почти нереально. Заплати счета по полной или сдохни А кули "деятелям" бояться - их семьи то уже давно живут там, мамы, жены, дети, дома, деньги... уже тоже. Даже чемодан не нужен
zРадио написав:В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен. Таким образом цифры в статье ошибочные. Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность. В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.
Там вроді пропустили, що ці цифри про вперше призначені субсидії. В бюджеті цього оку запланували включно 15 млрд. за боргами по субсидіям з попередніх років. Підняття мінамалки як по пенсіям, так і по зарплатам за цей період більше 23 % плюс зниження норм і ще деякі відсікаючі вимоги, тому і не потреби у більших сумах. Взагалі субсидії це афера і зло, впершу чергу проти умовного середнього класу, який платить за все - і за субсидованого і на прибутки олгіархам.