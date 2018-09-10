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Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07
Обсяг субсидій зменшився на 77%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52
Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:52
Что-то не то с этой статистикой - слишком маленький объем в абсолюте.
780 млн за 9 месяцев - это 1 млрд за год. Реальные суммы, выделяемые на субсидии, на 2 порядка выше.
В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.
Таким образом цифры в статье ошибочные.
Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.
В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.
Значит субсидиями в 2019 будет покрыто либо вдвое меньше семей, либо вдвое меньший объем от полной стоимости для того же количества семей.
В любом случае малообеспеченным не позавидуешь. Вероятнее всего, что между едой и теплом будут выбирать первое. Просто не платить за услуги ЖКХ уже не выйдет - Нефтегаз получил право отключать неплательщиков даже при температуре на улице ниже 0. Уже этой зимой людей ждут массовые отключения жилых домов.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:34
Перебор с желчью, как и с утрированием Здесь отсутствует повод такой риторике - субсидии ж есть, на тех же условиях. Падение объема необходимых субсидий - лишь констатация факта на фоне факта роста доходов. Массовое юлюлюкуние любителей популяризации знебожіняя на факт роста доходов , лишний раз напоминает что у нас образование и воспитанность значительной части населения скатились в помойную яму.
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:38
Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.
Додано: Нед 28 жов, 2018 00:15
Ага. И всех там прям исключительно по трудовой оформляют. Сразу
Сказочник.
Минимум 30-40% населения в стране работает неофициально и это оф.статистика. А на базарах, так в первую очередь.
На западе Украины (уже и частично в центральном промрегионе) часть людей, процентов 10% от общего состава, вообще только по бумагам и числится, так как уехала из страны с концами. Или 10 миллиардов в год переводов в Украину святой Николай пересылает на подарки?
Вот до сегодня, в подобных семьях, тем кто остался, худ-бедно, но получить субсидию еще можно было. Сейчас - нет. Если безработный, то после 40-50 лет найти офработу почти нереально. Заплати счета по полной или сдохни А кули "деятелям" бояться - их семьи то уже давно живут там, мамы, жены, дети, дома, деньги... уже тоже. Даже чемодан не нужен
Додано: Нед 28 жов, 2018 05:56
Re: Обсяг субсидій зменшився на 77%
Там вроді пропустили, що ці цифри про вперше призначені субсидії. В бюджеті цього року запланували включно 15 млрд. за боргами по субсидіям з попередніх років. Підняття мінамалки як по пенсіям, так і по зарплатам за цей період більше 23 % плюс зниження норм і ще деякі відсікаючі вимоги, тому і не потреби у більших сумах.
Взагалі субсидії це афера і зло, впершу чергу проти умовного середнього класу, який платить за все - і за субсидованого і на прибутки олігархам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 28 жов, 2018 07:14
У вас какой-то диссонанс в посте. То есть люди неплохо зарабатывают неофициально, не платят налоги и возмущаются, что не дают субсидию. Это треш вообще.
По факту, чтобы в стране было жить лучше- субсидии нужно максимально урезать вплоть до полной отмены.Они платятся с налогов.Начать с монетизации хотя бы. Людям давать удочку, а не рыбу.+ жесточайшая борьба с нелегально работающими.Закрытие таких говнобизнесов, где людей берут без оформления и конские штрафы в помощь.Налоги должны платить все-это аксиома.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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