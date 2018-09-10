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Обсяг субсидій
зменшився на 77%

Обсяг субсидій зменшився на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:07

Обсяг субсидій зменшився на 77%

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляють експерти державної служби статистики.

Дивися повний текст Обсяг субсидій зменшився на 77%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:52

  p_a_l написав:Субсидия в сто гривен. Ого-го как спасает.
Реформа на лицо. Увеличиваем оплату на 1000 грн и некоторым раздаем субсидии по 100 грн чтобы не воняли.

Речь ид'т о том, что сильно увелились доходы у населения, и потому сильно уменьшилось число людей, которым начисляется субсидия, или ее начисляемый объем соотвественно уменьшился из-за роста доходов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:52

Что-то не то с этой статистикой - слишком маленький объем в абсолюте.

780 млн за 9 месяцев - это 1 млрд за год. Реальные суммы, выделяемые на субсидии, на 2 порядка выше.

В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.
Таким образом цифры в статье ошибочные.

Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.

В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.

http://budport.com.ua/news/11417-dolzhn ... lrd-griven

Значит субсидиями в 2019 будет покрыто либо вдвое меньше семей, либо вдвое меньший объем от полной стоимости для того же количества семей.

В любом случае малообеспеченным не позавидуешь. Вероятнее всего, что между едой и теплом будут выбирать первое. Просто не платить за услуги ЖКХ уже не выйдет - Нефтегаз получил право отключать неплательщиков даже при температуре на улице ниже 0. Уже этой зимой людей ждут массовые отключения жилых домов.

https://ubr.ua/finances/zhilishhno-komm ... hi-3877386
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:34

  sena_2008atp написав:Бабушка в селе как получала 1400 пенсии,так и получает,вот и всё увеличение доходов.Но норму потребления газа в очередной раз урезали.

Перебор с желчью, как и с утрированием :) Здесь отсутствует повод такой риторике - субсидии ж есть, на тех же условиях. Падение объема необходимых субсидий - лишь констатация факта на фоне факта роста доходов. Массовое юлюлюкуние любителей популяризации знебожіняя на факт роста доходов , лишний раз напоминает что у нас образование и воспитанность значительной части населения скатились в помойную яму.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:38

  Баблонавт написав:
  locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,

Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.

Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:03

zРадио Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...
svidomyjua
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:15

  locustsucol написав:
  Баблонавт написав:
  locustsucol написав:Речь ид'т о том, что сильно увелиЧИлись доходы у населения,

Как бы я хотел, чтобы автор этих слов вышел завтра, в воскресенье, на любой продуктовый рынок/базар Украины и громко и отчётливо рассказал покупателям об этом выпавшем на их долю счастье.

Приходи хоть сейчас ко мне поговорить, Киев, Якуба Коласа 2. Или давай завтра объедем все рынки. Начнем с рынка на Окружной, закончим на Петровке. Правда ты обделаешься еще на старте, потому что использовал свои фантазии для писанины про порвут, а по факту на рынках сейчас некому работать, работодатели на рынках жмутся успевать повышать зарплаты. Все столбы, троллейбусы, маршрутки обклеенны объявлениями о поиске работы от 8-10 тыс. 8 за уборку, 10 банальному столяру. Кассиры 7 в спальных районах. Грузчики от 12 тыс. И такие доходы далеко не подпадают под субсидирование.

Ага. И всех там прям исключительно по трудовой оформляют. Сразу :o
Сказочник.

Минимум 30-40% населения в стране работает неофициально и это оф.статистика. А на базарах, так в первую очередь.
На западе Украины (уже и частично в центральном промрегионе) часть людей, процентов 10% от общего состава, вообще только по бумагам и числится, так как уехала из страны с концами. Или 10 миллиардов в год переводов в Украину святой Николай пересылает на подарки?

Вот до сегодня, в подобных семьях, тем кто остался, худ-бедно, но получить субсидию еще можно было. Сейчас - нет. Если безработный, то после 40-50 лет найти офработу почти нереально. Заплати счета по полной или сдохни :twisted: А кули "деятелям" бояться - их семьи то уже давно живут там, мамы, жены, дети, дома, деньги... уже тоже. Даже чемодан не нужен :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 05:56

Re: Обсяг субсидій зменшився на 77%

  zРадио написав:В Бюджете 2018 данная статья расходов предусматривает 71 млрд гривен.
Таким образом цифры в статье ошибочные.
Правда то, что объем субсидий будет уменьшен, это, увы, реальность.
В проекте Бюджета на 2019 год на субсидии определено лишь 55 млрд. И это при том, что цена на газ будет выше на 23.5%, а на тепло - на 16%, чем в 2018.


Там вроді пропустили, що ці цифри про вперше призначені субсидії. В бюджеті цього року запланували включно 15 млрд. за боргами по субсидіям з попередніх років. Підняття мінамалки як по пенсіям, так і по зарплатам за цей період більше 23 % плюс зниження норм і ще деякі відсікаючі вимоги, тому і не потреби у більших сумах.
Взагалі субсидії це афера і зло, впершу чергу проти умовного середнього класу, який платить за все - і за субсидованого і на прибутки олігархам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:14

  EKO написав:по трудовой оформляют. Сразу :o
Сказочник.

Минимум 30-40% населения в стране работает неофициально и это оф.статистика. А на базарах, так в первую очередь.
На западе Украины (уже и частично в центральном промрегионе) часть людей, процентов 10% от общего состава, вообще только по бумагам и числится, так как уехала из страны с концами. Или 10 миллиардов в год переводов в Украину святой Николай пересылает на подарки?

Вот до сегодня, в подобных семьях, тем кто остался, худ-бедно, но получить субсидию еще можно было. Сейчас - нет. Если безработный, то после 40-50 лет найти офработу почти нереально. Заплати счета по полной или сдохни :twisted: А кули "деятелям" бояться - их семьи то уже давно живут там, мамы, жены, дети, дома, деньги... уже тоже. Даже чемодан не нужен :evil:

У вас какой-то диссонанс в посте. То есть люди неплохо зарабатывают неофициально, не платят налоги и возмущаются, что не дают субсидию. Это треш вообще.
По факту, чтобы в стране было жить лучше- субсидии нужно максимально урезать вплоть до полной отмены.Они платятся с налогов.Начать с монетизации хотя бы. Людям давать удочку, а не рыбу.+ жесточайшая борьба с нелегально работающими.Закрытие таких говнобизнесов, где людей берут без оформления и конские штрафы в помощь.Налоги должны платить все-это аксиома.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:07

  svidomyjua написав:zРадио Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...

ПРАВИЛЬНО!!! сейчас очень многим идут отказы по надуманным причинам (знаю лично, по знакомым). Топ отказов: 1. з/п в один из месяцев меньше минималки (1 неполный рабочий месяц - и ты уже богач, ска :evil: ). 2. "несплата ЕСВ" (работодатель где-то провтыкал или не успел оплатить за 1 месяц).
отмазка одна - мы не считаем, считает программа!
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