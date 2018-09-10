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Обсяг субсидій
зменшився на 77%

Обсяг субсидій зменшився на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:36

  all27 написав:
  svidomyjua написав:zРадио Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...

ПРАВИЛЬНО!!! сейчас очень многим идут отказы по надуманным причинам (знаю лично, по знакомым). Топ отказов: 1. з/п в один из месяцев меньше минималки (1 неполный рабочий месяц - и ты уже богач, ска :evil: ). 2. "несплата ЕСВ" (работодатель где-то провтыкал или не успел оплатить за 1 месяц).
отмазка одна - мы не считаем, считает программа!

А как он на минималка выживает?
Видимо работодатель на налогах сэкономил)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:20

  Vint написав:
  all27 написав:
  svidomyjua написав:zРадио Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...

ПРАВИЛЬНО!!! сейчас очень многим идут отказы по надуманным причинам (знаю лично, по знакомым). Топ отказов: 1. з/п в один из месяцев меньше минималки (1 неполный рабочий месяц - и ты уже богач, ска :evil: ). 2. "несплата ЕСВ" (работодатель где-то провтыкал или не успел оплатить за 1 месяц).
отмазка одна - мы не считаем, считает программа!

А как он на минималка выживает?
Видимо работодатель на налогах сэкономил)))

возможно, но при чем здесь работник? и не надо рассказывать о смене работы или давлении на работодателя - мы не в сказке живем! а как пенсы живут на 1700-2500грн???
есть закон о субсидиях - точка!
all27
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:35

Злое государство не даёт себя наеживать)))
Прослезился от жалости.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:03

Vint
раз так, то желаю тебе оказаться один-на-один с государством (обычным смертным) - посмотрим, как ты запоешь :mrgreen:
all27
 
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  #<12
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