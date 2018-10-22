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Обсяг субсидій зменшився на 77%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 12:36
all27 написав: svidomyjua написав:zРадио
Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...
ПРАВИЛЬНО!!! сейчас очень многим идут отказы по надуманным причинам (знаю лично, по знакомым). Топ отказов: 1. з/п в один из месяцев меньше минималки (1 неполный рабочий месяц - и ты уже богач, ска
). 2. "несплата ЕСВ" (работодатель где-то провтыкал или не успел оплатить за 1 месяц).
отмазка одна - мы не считаем, считает программа!
А как он на минималка выживает?
Видимо работодатель на налогах сэкономил)))
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Vint
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:20
Vint написав: all27 написав: svidomyjua написав:zРадио
Ключевое слово здесь - НАЗНАЧЕННЫХ...
ПРАВИЛЬНО!!! сейчас очень многим идут отказы по надуманным причинам (знаю лично, по знакомым). Топ отказов: 1. з/п в один из месяцев меньше минималки (1 неполный рабочий месяц - и ты уже богач, ска
). 2. "несплата ЕСВ" (работодатель где-то провтыкал или не успел оплатить за 1 месяц).
отмазка одна - мы не считаем, считает программа!
А как он на минималка выживает?
Видимо работодатель на налогах сэкономил)))
возможно, но при чем здесь работник? и не надо рассказывать о смене работы или давлении на работодателя - мы не в сказке живем! а как пенсы живут на 1700-2500грн???
есть закон о субсидиях - точка!
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all27
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:35
Злое государство не даёт себя наеживать)))
Прослезился от жалости.
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Vint
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Додано: Нед 28 жов, 2018 14:03
Vint
раз так, то желаю тебе оказаться один-на-один с государством (обычным смертным) - посмотрим, как ты запоешь
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:29
all27 написав:Vint
раз так, то желаю тебе оказаться один-на-один с государством (обычным смертным) - посмотрим, как ты запоешь
Я один кормлю четверых в этом государстве, без субсидий и не ною, а работаю больше. Даже сегодня.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:30
Vint написав:
Я один кормлю четверых в этом государстве
Государство - это забота обо всех гражданах государства.
"Я вам покажу, что такое управление государством". Гройсмен
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sal
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:15
sal написав: Vint написав:
Я один кормлю четверых в этом государстве
Государство - это забота обо всех гражданах государства.
"Я вам покажу, что такое управление государством". Гройсмен
в СССР затерялся?
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