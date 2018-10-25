Про нововведення, запропоноване в законопроекті №9218, розповів адвокат Олександр Гун.
Дивися повний текст Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі скасування прописки.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:15
Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі скасування прописки.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:16
лет 10 назад уже отменяли институт прописки... новое - это хорошо забытое старое?...
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:03
Re: Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...
Интересно, а как будет начисляться коммуналка тем, у кого нет счетчиков?
Ко мне пару лет назад приписался какой то переселенец. Через несколько месяцев пришло письмо, пришлось отшивать. Но тогда (льгота переселенцам) на коммуналку это никак не сказалось.
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