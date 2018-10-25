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Юрист пояснив, що зміниться
для українців в разі...

Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:15

Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

Пропонуємо до обговорення:
Про нововведення, запропоноване в законопроекті №9218, розповів адвокат Олександр Гун.

Дивися повний текст Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі скасування прописки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:16

лет 10 назад уже отменяли институт прописки... новое - это хорошо забытое старое?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:03

Re: Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

Интересно, а как будет начисляться коммуналка тем, у кого нет счетчиков?

Ко мне пару лет назад приписался какой то переселенец. Через несколько месяцев пришло письмо, пришлось отшивать. Но тогда (льгота переселенцам) на коммуналку это никак не сказалось.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:25

Прописку вже давно скасували, це називається реєстрація місця проживання тепер.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:47

  0mage0 написав:Прописку вже давно скасували, це називається реєстрація місця проживання тепер.


Ну ошибся автор, не так назвал. Это для коммуналки не принципиально - начисляют по количеству зарегистрированных.
Кузя
 
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