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Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:54
Выписать можно в случае смерти, заявы или решения суда. А прописка была на 3 месяца
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