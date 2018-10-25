Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:54
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Выписать можно в случае смерти, заявы или решения суда. А прописка была на 3 месяца
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:07
0mage0 Да хоть компотом это назови. Важна суть механизма и правовые последствия. А они не изменились. Для субсидии, при приеме на работу, при продаже квартиры и еще во многих случаях важна прописка/регистрация/приписка/компот, на выбор.
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:53
и как отсутствие или наличие прописки влияет на ваше трудоустройство?...
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