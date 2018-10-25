Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:54
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Выписать можно в случае смерти, заявы или решения суда. А прописка была на 3 месяца
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:07
0mage0 Да хоть компотом это назови. Важна суть механизма и правовые последствия. А они не изменились. Для субсидии, при приеме на работу, при продаже квартиры и еще во многих случаях важна прописка/регистрация/приписка/компот, на выбор.
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:53
и как отсутствие или наличие прописки влияет на ваше трудоустройство?...
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:15
Даже в 90-е годы можно было ходить в поликлинику и школу где не прописан. Ну по крайней мере со мной так было и никто ничего не проверял. Завели "дело" по указанному словесно адресу проживания.
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:24
Сейчас без регистрации в поликлиниках и школах стало намного сложнее. Вспомните скандалы на кануне нового учебного года, когда ребенка приписывали по месту жительства к определенной школе и в другую только при наличии свободных мест можно было устроить.
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