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Юрист пояснив, що зміниться
для українців в разі...

Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:54

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Выписать можно в случае смерти, заявы или решения суда. А прописка была на 3 месяца
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:07

0mage0 Да хоть компотом это назови. Важна суть механизма и правовые последствия. А они не изменились. Для субсидии, при приеме на работу, при продаже квартиры и еще во многих случаях важна прописка/регистрация/приписка/компот, на выбор.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:53

  verand написав:Боже! Сколько же идиотов на форуме. Как прописка отменена? В паспорте адрес проживания записан. При поступлении на работу его требуют.

и как отсутствие или наличие прописки влияет на ваше трудоустройство?...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:15

  lite написав:Ничего они не отменят, потому что надо полностью менять систему. Кроме коммуналки ещё прописка интересует поликлиники, дет. сады/школы


Даже в 90-е годы можно было ходить в поликлинику и школу где не прописан. Ну по крайней мере со мной так было и никто ничего не проверял. Завели "дело" по указанному словесно адресу проживания.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:24

  Juna написав:
  lite написав:Ничего они не отменят, потому что надо полностью менять систему. Кроме коммуналки ещё прописка интересует поликлиники, дет. сады/школы


Даже в 90-е годы можно было ходить в поликлинику и школу где не прописан. Ну по крайней мере со мной так было и никто ничего не проверял. Завели "дело" по указанному словесно адресу проживания.


Сейчас без регистрации в поликлиниках и школах стало намного сложнее. Вспомните скандалы на кануне нового учебного года, когда ребенка приписывали по месту жительства к определенной школе и в другую только при наличии свободных мест можно было устроить.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:38

Похоже, что это делается для того, чтобы выявить и заставить хозяев сдающих свои квартиры платить государству. А если платить не будут то штрафовать, в любом случае и тут и там забрать у людей кровное.
zoloto614
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:00

Re: Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

zoloto614 написав:Похоже, что это делается для того, чтобы выявить и заставить хозяев сдающих свои квартиры платить государству. А если платить не будут то штрафовать, в любом случае и тут и там забрать у людей кровное.
Не кровное, а налоги по закону
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:42

  ovg написав:0mage0 Та хоч компотом це назви. Важлива суть механізму і правові наслідки. А вони не змінилися. Для субсидії, при прийомі на роботу, при продажу квартири і ще в багатьох випадках важлива прописка / реєстрація / приписка / компот, на вибір.

Давайте орієнтуватися на законодавство, зараз це реєстрація. А то так ми почнемо собаку котом називати, кота коровою, а корову собакою і потім не можна буде зрозуміти, що хто має на увазі.
0mage0
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Вот только военкомату это все пофигу :-)
dotster
 
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