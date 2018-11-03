Юрист пояснив, що зміниться для українців в разі...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:54
Выписать можно в случае смерти, заявы или решения суда. А прописка была на 3 месяца
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:07
0mage0 Да хоть компотом это назови. Важна суть механизма и правовые последствия. А они не изменились. Для субсидии, при приеме на работу, при продаже квартиры и еще во многих случаях важна прописка/регистрация/приписка/компот, на выбор.
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ovg
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:53
verand написав:
Боже! Сколько же идиотов на форуме. Как прописка отменена? В паспорте адрес проживания записан. При поступлении на работу его требуют.
и как отсутствие или наличие прописки влияет на ваше трудоустройство?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Тракторист
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:15
lite написав:
Ничего они не отменят, потому что надо полностью менять систему. Кроме коммуналки ещё прописка интересует поликлиники, дет. сады/школы
Даже в 90-е годы можно было ходить в поликлинику и школу где не прописан. Ну по крайней мере со мной так было и никто ничего не проверял. Завели "дело" по указанному словесно адресу проживания.
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Juna
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Додано: Нед 28 жов, 2018 14:24
Juna написав: lite написав:
Ничего они не отменят, потому что надо полностью менять систему. Кроме коммуналки ещё прописка интересует поликлиники, дет. сады/школы
Даже в 90-е годы можно было ходить в поликлинику и школу где не прописан. Ну по крайней мере со мной так было и никто ничего не проверял. Завели "дело" по указанному словесно адресу проживания.
Сейчас без регистрации в поликлиниках и школах стало намного сложнее. Вспомните скандалы на кануне нового учебного года, когда ребенка приписывали по месту жительства к определенной школе и в другую только при наличии свободных мест можно было устроить.
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Кузя
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:38
Похоже, что это делается для того, чтобы выявить и заставить хозяев сдающих свои квартиры платить государству. А если платить не будут то штрафовать, в любом случае и тут и там забрать у людей кровное.
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zoloto614
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:00
zoloto614 написав:Похоже, что это делается для того, чтобы выявить и заставить хозяев сдающих свои квартиры платить государству. А если платить не будут то штрафовать, в любом случае и тут и там забрать у людей кровное.
Не кровное, а налоги по закону
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Faceless
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:42
ovg написав:
0mage0 Та хоч компотом це назви. Важлива суть механізму і правові наслідки. А вони не змінилися. Для субсидії, при прийомі на роботу, при продажу квартири і ще в багатьох випадках важлива прописка / реєстрація / приписка / компот, на вибір.
Давайте орієнтуватися на законодавство, зараз це реєстрація. А то так ми почнемо собаку котом називати, кота коровою, а корову собакою і потім не можна буде зрозуміти, що хто має на увазі.
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0mage0
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Додано: Нед 04 лис, 2018 10:29
Вот только военкомату это все пофигу :-)
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dotster
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