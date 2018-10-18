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Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Про те, що шахраї можуть зняти і повернути за винагороду номерні знаки з автомобіля, знають багато автомобілістів.
Дивися повний текст Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей з водіїв
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R2
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:04
За это ломать пида₽ам руки!!! и пускай вешают дальше......
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valentina806400
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