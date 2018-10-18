Про те, що шахраї можуть зняти і повернути за винагороду номерні знаки з автомобіля, знають багато автомобілістів.
Дивися повний текст Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей з водіїв.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:04
Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей з водіїв.
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