Про те, що шахраї можуть зняти і повернути за винагороду номерні знаки з автомобіля, знають багато автомобілістів.
Дивися повний текст Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей з водіїв.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:04
Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї масово перейшли на новий спосіб вимагання грошей з водіїв.
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:03
На замки еще тратиться надо. Да и спилил и все.
А вот недавно случай был - записка под дворником "Перечислите 3000 иначе спалим".
Как по мне уж лучше замок, чем вот такое.
Орёл - я выиграл, решка - ты проиграл
Додано: Нед 04 лис, 2018 06:53
В ж*** анкер с кодовым замком и пусть собирает денег на лечение раковых больных
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