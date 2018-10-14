ПАТ "Укртелеком" у січні-вересні 2018 року отримало близько 449 млн грн чистого прибутку, що на 29,62% менше, ніж за аналогічний період 2017 року (638 млн грн).
Дивися повний текст Чистий прибуток \"Укртелекому\" за 9 міс. знизився на 30%.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 09:41
Чистий прибуток "Укртелекому" за 9 міс. знизився на 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чистий прибуток \"Укртелекому\" за 9 міс. знизився на 30%.
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:41
Как может уменьшиться прибыль,если за год два раза увеличивали тариф.ВОРОВАТЬ НАДО МЕНЬШЕ.
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:44
sena_2008atp
Абоненты разбегаются. Новых подключений думаю вообще мизер. На проводе остаются только бюджетники и мои пенсионеры
Остальным мобильных телефонов хватает.
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