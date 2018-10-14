RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чистий прибуток "Укртелекому"
за 9 міс. знизився на 30%

Чистий прибуток "Укртелекому" за 9 міс. знизився на 30%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:41

Чистий прибуток "Укртелекому" за 9 міс. знизився на 30%

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укртелеком" у січні-вересні 2018 року отримало близько 449 млн грн чистого прибутку, що на 29,62% менше, ніж за аналогічний період 2017 року (638 млн грн).

Дивися повний текст Чистий прибуток \"Укртелекому\" за 9 міс. знизився на 30%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85278
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:41

Как может уменьшиться прибыль,если за год два раза увеличивали тариф.ВОРОВАТЬ НАДО МЕНЬШЕ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:44

sena_2008atp

Абоненты разбегаются. Новых подключений думаю вообще мизер. На проводе остаются только бюджетники и мои пенсионеры :)
Остальным мобильных телефонов хватает.
PUnder
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:15

Не тільки абоненти тікають, спеціалісти також. Лишиться лише топ менеджмент. Питання за що той топ отримує такі шалені зарплати. За розвал підприємства.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 95
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:23

PUnder Ну если закроют этот укртелеком вообще будет задница с интернетом ибо аналогичный дороже раз на 50% даже с учетом абонплаты за телефон.
Мобильный фигня фигней ни игры по 20 гиг не скачать ни сериалов по 10 гиг несколько сезонов за месяц не даст. И медленный зараза вот у нас вообще Киевстар не работает, абсолютно (скорость 0 серьезно). А подключается и деньги снимает.

Это я не знаю каким надо быть мелкоплавающим антипользователем интернета чтоб довольствоватсья мобильным... :shock: один ВК :?:
Juna
 
Повідомлень: 237
З нами з: 27.10.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
lifecell у січні-вересні збільшив чистий збиток на 76%
R2 » П'ят 26 жов, 2018 09:22
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 09:22
27661
Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток
R2 » Нед 14 жов, 2018 13:54
8 612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 11:36
Faceless
Прибуток JPMorgan в III кв. зріс на чверть, виручка від...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 17:00
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 17:00
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (53)
28.10.2018 14:44
Альфа-Банк (63011)
28.10.2018 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.