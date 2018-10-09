Будівництво комерційного маршруту Hyperloop, який буде знаходитися в Абу-Дабі (ОАЕ), планується почати в третьому кварталі 2019 року.
Дивися повний текст Оголошено дату початку будівництва першої лінії Hyperloop в ОАЕ.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 10:09
Оголошено дату початку будівництва першої лінії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оголошено дату початку будівництва першої лінії Hyperloop в ОАЕ.
Додано: Нед 28 жов, 2018 10:09
Омелян же говорил что в Днепре будут строить? Или после возбуждения уголовного дела передумал?
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