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Оголошено дату початку
будівництва першої лінії...

Оголошено дату початку будівництва першої лінії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:09

Оголошено дату початку будівництва першої лінії...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво комерційного маршруту Hyperloop, який буде знаходитися в Абу-Дабі (ОАЕ), планується почати в третьому кварталі 2019 року.

Дивися повний текст Оголошено дату початку будівництва першої лінії Hyperloop в ОАЕ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:09

Омелян же говорил что в Днепре будут строить? Или после возбуждения уголовного дела передумал?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Омелян же говорил что в Днепре будут строить? Или после возбуждения уголовного дела передумал?

Зачем нам этот Hyperloop??? То все от лукавого!
У нас томос и автокефалия на подходе!
valme
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Омелян же говорил что в Днепре будут строить? Или после возбуждения уголовного дела передумал?

а ты поверил? :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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