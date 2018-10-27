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на ТБО мощностью 3 МВт Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт + Додати

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Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39 Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт

Отрасль: Производство, Услуги, сервис, Энергетика, Другое

Стадия проекта: Готов прототип или продукт

https://startup.ua/projects/382896.html



Целью данного проекта является: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ (ТВЕРДЫЕ

БЫТОВЫ ОТХОДЫ).



Такая котельная позволяет реализовать следующие возможности:

 возможность использования дешевого местного топлива;

 решение экологической проблемы утилизации ТБО в регионе;

 высокая экономичность и надежность в поставке теплоносителя объектам ЖКХ и

промышленным потребителям,

 низкие затраты на монтаж и эксплуатацию;

 короткий срок окупаемости оборудования;

Текущее состояние

Реализованный проект;

Рынок

Ситуация с ТБО в Украине

Население Украины, в течение последних двух десятилетий

уменьшилось почти на пять миллионов человек (или 10%) от численности

в 51 млн. человек в 1990 году, однако количество бытового мусора не

только не уменьшается, но, наоборот, продолжает накапливаться и

увеличиваться. Например, за последние десять лет объем бытовых отходов

- продуктов жизнедеятельности каждого жителя в Украине увеличился на

40%.

Департамент экологической безопасности Министерства охраны

окружающей среды оценивает концентрацию в Украине всех видов отходов

в объеме около 35 миллиардов тонн, причем 2,6 млрд. тонн являются

высокотоксичными. Ежегодно по данным министерства общий объем

бытовых отходов увеличивается на 50 млн. кубометров или 14 млн. т (300-

400 кг в год на 1 человека), а промышленных отходов - на 175 млн.

кубометров.

Проблема или Возможность

Объем работ по строительству

котельной

1. Разработка проектной документации;

2. Разработка проекта организации работ (ПОР) и проекта

организации строительства (ПОС);

3. Выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме;

4. Закупка, изготовление и поставка основного и вспомогательного

оборудования;

5. Выполнение монтажных работ;

6. Выполнение комплексных пуско-наладочных работ;

7. Подготовка персонала с выдачей инструкций и режимных карт;

8. Предоставление необходимой документации для регистрации в

государственных контролирующих учреждениях.



Оценка экономической

эффективности проекта

 Одним их первых этапов проекта является разработка ТЭО, досконально

определяющего экономическую эффективность проекта. Нижеприведенные

результаты предварительных расчетов, тем не менее, свидетельствуют о

высокой ожидаемой эффективности и рентабельности проекта, его высокой

инвестиционной привлекательности.

Решение (Продукт или Услуга)

Техническое решение

Котельную на альтернативном топливе планируется выполнить на базе

утилизационной печи-инсинератора пиролизного типа ПГ-5 и водогрейного

котла. Общая базовая конструкция котла сохраняется без изменений.

Номинальная тепловая мощность котла – 3 МВт.

 Схема работы котельной:

 ТБО с ЖКХ поступают на линию сортировки, на которой отсекаются

негорючие фракции (метал, стекло, строительный мусор), горючие

фракции подаются на подготовку и транспортировку для дальнейшего

сжигания в автоматическом режиме;

 На складе постоянно находится запас топлива из расчета работы котельной

на 5 дней;

 Для розжига и поддержания процесса пиролиза используется

дополнительное топливо - древесная щепа, в соотношении 80% ТБО и

20% щепы;

Конкуренты

Конкуренция в энергетике

Опубликовано в:

VI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях»

Автор:

Девонин Д. В.

Преимущества или дифференциаторы

Печь-утилизатор применяемая в данной котельной, работает в режиме

пиролиза, который достигается путем смешивания различных ТБО

прошедших сортировку с древесной щепой. ПИРОЛИЗ - наиболее

прогрессивный с точки зрения экологической безопасности метод

утилизации. В печи происходит процесс газогенерации и сжигания синтезгаза,

что обеспечивает утилизацию ТБО методом термической деструкции

при температуре 1200 -1300 С, и таким образом полностью нейтрализует

все токсические составляющие.

Вся система работает под разряжением, что исключает выход продуктов

сгорания в рабочую зону. Уходящие газы с помощью дымососа отводятся в

дымовую трубу. Очистка дымовых газов от пыли производится в циклоне.

Зола из печи удаляется из котельного зала закрытыми шнеками,

установленными ниже уровня пола в каналах в сборный бак золы, который

по мере наполнения освобождается. Зола вывозится на полигон как

безопасные отходы по 4 классу опасности.

Финансы

Окупаемость 24-36 мес.

Бизнес-модель

Схема реализации

технологического процесса (см. презентацию);

Целевое назначение инвестиций

Строительство и ввод в эксплуатацию котельни

мощностью 3 МВт

Работающей на

альтернативном топливе

(Твердые Бытовые Отходы)

Предложение инвестору

Доля собственности: 49% - инвестор, 51% - город.

Команда или Руководство

«Городская Экологическая Служба - 24»

Владелец

Риски

Проблемы несовершенства правового поля и отсутствия верховенства закона;

Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ

Участие в презентациии Завода комплексной переработке ТБО;

Победы в Конкурсах и другие награды

ДСТУ ISO 14024-2002

Изобретение/Патент

Газогенераторная печь

инсинератор



Украина, город КиевОтрасль: Производство, Услуги, сервис, Энергетика, ДругоеСтадия проекта: Готов прототип или продуктЦелью данного проекта является: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД ВЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ (ТВЕРДЫЕБЫТОВЫ ОТХОДЫ).Такая котельная позволяет реализовать следующие возможности: возможность использования дешевого местного топлива; решение экологической проблемы утилизации ТБО в регионе; высокая экономичность и надежность в поставке теплоносителя объектам ЖКХ ипромышленным потребителям, низкие затраты на монтаж и эксплуатацию; короткий срок окупаемости оборудования;Текущее состояниеРеализованный проект;РынокСитуация с ТБО в УкраинеНаселение Украины, в течение последних двух десятилетийуменьшилось почти на пять миллионов человек (или 10%) от численностив 51 млн. человек в 1990 году, однако количество бытового мусора нетолько не уменьшается, но, наоборот, продолжает накапливаться иувеличиваться. Например, за последние десять лет объем бытовых отходов- продуктов жизнедеятельности каждого жителя в Украине увеличился на40%.Департамент экологической безопасности Министерства охраныокружающей среды оценивает концентрацию в Украине всех видов отходовв объеме около 35 миллиардов тонн, причем 2,6 млрд. тонн являютсявысокотоксичными. Ежегодно по данным министерства общий объембытовых отходов увеличивается на 50 млн. кубометров или 14 млн. т (300-400 кг в год на 1 человека), а промышленных отходов - на 175 млн.кубометров.Проблема или ВозможностьОбъем работ по строительствукотельной1. Разработка проектной документации;2. Разработка проекта организации работ (ПОР) и проектаорганизации строительства (ПОС);3. Выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме;4. Закупка, изготовление и поставка основного и вспомогательногооборудования;5. Выполнение монтажных работ;6. Выполнение комплексных пуско-наладочных работ;7. Подготовка персонала с выдачей инструкций и режимных карт;8. Предоставление необходимой документации для регистрации вгосударственных контролирующих учреждениях.Оценка экономическойэффективности проекта Одним их первых этапов проекта является разработка ТЭО, доскональноопределяющего экономическую эффективность проекта. Нижеприведенныерезультаты предварительных расчетов, тем не менее, свидетельствуют овысокой ожидаемой эффективности и рентабельности проекта, его высокойинвестиционной привлекательности.Решение (Продукт или Услуга)Техническое решениеКотельную на альтернативном топливе планируется выполнить на базеутилизационной печи-инсинератора пиролизного типа ПГ-5 и водогрейногокотла. Общая базовая конструкция котла сохраняется без изменений.Номинальная тепловая мощность котла – 3 МВт. Схема работы котельной: ТБО с ЖКХ поступают на линию сортировки, на которой отсекаютсянегорючие фракции (метал, стекло, строительный мусор), горючиефракции подаются на подготовку и транспортировку для дальнейшегосжигания в автоматическом режиме; На складе постоянно находится запас топлива из расчета работы котельнойна 5 дней; Для розжига и поддержания процесса пиролиза используетсядополнительное топливо - древесная щепа, в соотношении 80% ТБО и20% щепы;КонкурентыКонкуренция в энергетикеОпубликовано в:VI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях»Автор:Девонин Д. В.Преимущества или дифференциаторыПечь-утилизатор применяемая в данной котельной, работает в режимепиролиза, который достигается путем смешивания различных ТБОпрошедших сортировку с древесной щепой. ПИРОЛИЗ - наиболеепрогрессивный с точки зрения экологической безопасности методутилизации. В печи происходит процесс газогенерации и сжигания синтезгаза,что обеспечивает утилизацию ТБО методом термической деструкциипри температуре 1200 -1300 С, и таким образом полностью нейтрализуетвсе токсические составляющие.Вся система работает под разряжением, что исключает выход продуктовсгорания в рабочую зону. Уходящие газы с помощью дымососа отводятся вдымовую трубу. Очистка дымовых газов от пыли производится в циклоне.Зола из печи удаляется из котельного зала закрытыми шнеками,установленными ниже уровня пола в каналах в сборный бак золы, которыйпо мере наполнения освобождается. Зола вывозится на полигон какбезопасные отходы по 4 классу опасности.ФинансыОкупаемость 24-36 мес.Бизнес-модельСхема реализациитехнологического процесса (см. презентацию);Целевое назначение инвестицийСтроительство и ввод в эксплуатацию котельнимощностью 3 МВтРаботающей наальтернативном топливе(Твердые Бытовые Отходы)Предложение инвесторуДоля собственности: 49% - инвестор, 51% - город.Команда или Руководство«Городская Экологическая Служба - 24»ВладелецРискиПроблемы несовершенства правового поля и отсутствия верховенства закона;Прохождение Инкубационных/Акселерационных программУчастие в презентациии Завода комплексной переработке ТБО;Победы в Конкурсах и другие наградыДСТУ ISO 14024-2002Изобретение/ПатентГазогенераторная печьинсинератор infocar2006

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