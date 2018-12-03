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Пиролизная котельная
на ТБО мощностью 3 МВт

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт

Украина, город Киев
Отрасль: Производство, Услуги, сервис, Энергетика, Другое
Стадия проекта: Готов прототип или продукт
https://startup.ua/projects/382896.html

Целью данного проекта является: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ (ТВЕРДЫЕ
БЫТОВЫ ОТХОДЫ).

Такая котельная позволяет реализовать следующие возможности:
 возможность использования дешевого местного топлива;
 решение экологической проблемы утилизации ТБО в регионе;
 высокая экономичность и надежность в поставке теплоносителя объектам ЖКХ и
промышленным потребителям,
 низкие затраты на монтаж и эксплуатацию;
 короткий срок окупаемости оборудования;
Текущее состояние
Реализованный проект;
Рынок
Ситуация с ТБО в Украине
Население Украины, в течение последних двух десятилетий
уменьшилось почти на пять миллионов человек (или 10%) от численности
в 51 млн. человек в 1990 году, однако количество бытового мусора не
только не уменьшается, но, наоборот, продолжает накапливаться и
увеличиваться. Например, за последние десять лет объем бытовых отходов
- продуктов жизнедеятельности каждого жителя в Украине увеличился на
40%.
Департамент экологической безопасности Министерства охраны
окружающей среды оценивает концентрацию в Украине всех видов отходов
в объеме около 35 миллиардов тонн, причем 2,6 млрд. тонн являются
высокотоксичными. Ежегодно по данным министерства общий объем
бытовых отходов увеличивается на 50 млн. кубометров или 14 млн. т (300-
400 кг в год на 1 человека), а промышленных отходов - на 175 млн.
кубометров.
Проблема или Возможность
Объем работ по строительству
котельной
1. Разработка проектной документации;
2. Разработка проекта организации работ (ПОР) и проекта
организации строительства (ПОС);
3. Выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме;
4. Закупка, изготовление и поставка основного и вспомогательного
оборудования;
5. Выполнение монтажных работ;
6. Выполнение комплексных пуско-наладочных работ;
7. Подготовка персонала с выдачей инструкций и режимных карт;
8. Предоставление необходимой документации для регистрации в
государственных контролирующих учреждениях.

Оценка экономической
эффективности проекта
 Одним их первых этапов проекта является разработка ТЭО, досконально
определяющего экономическую эффективность проекта. Нижеприведенные
результаты предварительных расчетов, тем не менее, свидетельствуют о
высокой ожидаемой эффективности и рентабельности проекта, его высокой
инвестиционной привлекательности.
Решение (Продукт или Услуга)
Техническое решение
Котельную на альтернативном топливе планируется выполнить на базе
утилизационной печи-инсинератора пиролизного типа ПГ-5 и водогрейного
котла. Общая базовая конструкция котла сохраняется без изменений.
Номинальная тепловая мощность котла – 3 МВт.
 Схема работы котельной:
 ТБО с ЖКХ поступают на линию сортировки, на которой отсекаются
негорючие фракции (метал, стекло, строительный мусор), горючие
фракции подаются на подготовку и транспортировку для дальнейшего
сжигания в автоматическом режиме;
 На складе постоянно находится запас топлива из расчета работы котельной
на 5 дней;
 Для розжига и поддержания процесса пиролиза используется
дополнительное топливо - древесная щепа, в соотношении 80% ТБО и
20% щепы;
Конкуренты
Конкуренция в энергетике
Опубликовано в:
VI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях»
Автор:
Девонин Д. В.
Преимущества или дифференциаторы
Печь-утилизатор применяемая в данной котельной, работает в режиме
пиролиза, который достигается путем смешивания различных ТБО
прошедших сортировку с древесной щепой. ПИРОЛИЗ - наиболее
прогрессивный с точки зрения экологической безопасности метод
утилизации. В печи происходит процесс газогенерации и сжигания синтезгаза,
что обеспечивает утилизацию ТБО методом термической деструкции
при температуре 1200 -1300 С, и таким образом полностью нейтрализует
все токсические составляющие.
Вся система работает под разряжением, что исключает выход продуктов
сгорания в рабочую зону. Уходящие газы с помощью дымососа отводятся в
дымовую трубу. Очистка дымовых газов от пыли производится в циклоне.
Зола из печи удаляется из котельного зала закрытыми шнеками,
установленными ниже уровня пола в каналах в сборный бак золы, который
по мере наполнения освобождается. Зола вывозится на полигон как
безопасные отходы по 4 классу опасности.
Финансы
Окупаемость 24-36 мес.
Бизнес-модель
Схема реализации
технологического процесса (см. презентацию);
Целевое назначение инвестиций
Строительство и ввод в эксплуатацию котельни
мощностью 3 МВт
Работающей на
альтернативном топливе
(Твердые Бытовые Отходы)
Предложение инвестору
Доля собственности: 49% - инвестор, 51% - город.
Команда или Руководство
«Городская Экологическая Служба - 24»
Владелец
Риски
Проблемы несовершенства правового поля и отсутствия верховенства закона;
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Участие в презентациии Завода комплексной переработке ТБО;
Победы в Конкурсах и другие награды
ДСТУ ISO 14024-2002
Изобретение/Патент
Газогенераторная печь
инсинератор

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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:13

Технология пиролиза

Процесс переработки твердых бытовых отходов под действием высоких температур без доступа кислорода называется пиролизом. Дословно переводится с латыни, как «разлагаю огнем». Процесс пиролиза ТБО заключается в расщеплении соединений, из которых образован утиль, до более простых веществ с низкой молекулярной массой.

Пиролиз любого вида проходит в 4 этапа:

-Сушка сырья в сушильной камере.
-Собственно пиролиз (перегонка).
-Горение твердых компонентов.
-Получение пиролитического масла, газа и углеродистого остатка.

Плюсы пиролиза
По сравнению со сжиганием мусора, пиролиз имеет серьезные преимущества. Главный фактор тот, что в окружающую среду не поступают продукты горения, не происходит загрязнение природы, не наносится вред здоровью людей.

Второй момент — сырьем служат твердые бытовые отходы. При этом важно, что таким способом перерабатывается мусор, который сложно утилизировать другими методами, например, автомобильные шины.

Продукты, получаемые в результате пиролиза, не содержат в себе агрессивных веществ. Их легко складировать даже под землей. Материалов образуется меньше, чем при обычном сжигании. Тяжелые металлы уходят в золу, а не восстанавливаются.

Такой способ утилизации практически безотходный, создающий цикличный механизм переработки твердых бытовых отходов. В конце процесса получают продукты, состав которых зависит от применяемого сырья и вида пиролиза.

Минусы пиролиза
К недостаткам пиролиза относят:

-сложность печей;
-дороговизну оборудования;
-необходимость большого количества работников (это спорный недостаток, поскольку создаются рабочие места).
Список преимуществ перевешивает возможные недостатки метода.

Виды пиролиза

Метод пиролиза появился еще в XIX веке. С тех пор он постоянно развивается. Энтузиасты искали все новые способы для разложения мусора.

При этом преследовались следующие цели:

-Сохранение окружающей среды.
-Создание возможностей для накопления продуктов пиролиза.
-Уменьшение расходов на переработку.
-Получение прибыли от процессов переработки мусора.
В результате исследований появилось два основных метода переработки: сухой и окислительный.


Зображення

Сухой метод пиролиза
Главный принцип способа — тщательное сохранение невосполнимых природных ресурсов.

С помощью этого метода:

-получают топливо;
-обезвреживают вторсырье;
-получают химические вещества, используемые в промышленности.
Работы ведут в диапазоне температур:

низкие;
средние;
высокие.
Процесс, протекающий при температуре от 450 до 550 градусов, называется низкотемпературным. При этом получают большое количество полукоксов, а также некоторое количество пиролизного газа.

Также на выходе получают смолы, идущие впоследствии на производство каучука. Коксы же используют в качестве топлива для бытовых и промышленных нужд.

Если температуру настраивают в режиме 800 градусов, то это будет среднетемпературный пиролиз. При таком варианте выделяется гораздо большее количество газа, меньше кокса и жидких смол, чем при низкотемпературном методе.

Высокотемпературный пиролиз ТБО
Самым эффективным и экологически безопасным способом переработки ТБО остается высокотемпературный пиролиз.

При этом получают большой объем пиролизного газа, шлаки и продукты, которые с успехом применяются в промышленности и производстве.

Немаловажным достоинством метода является возможность переработки бытовых отходов без предварительной сортировки, обработки и сушки.

Проводится процесс высокотемпературного пиролиза по следующему алгоритму:

Путем индукционного сепарирования из поступившего на завод мусора отбирают крупногабаритные предметы.
Подготовленное утильсырье перерабатывают в газофикаторе и получают пиролизный газ. При этом выделяются побочные химические вещества: хлор, фтор и азот.
Очистка синтез-газа до безопасного для экологии состояния и увеличения его энергоемкости.
Охлаждение пиролизного газа и его отправка в скруббер, где он очищается от примесей — соединений серы, фтора, хлора и цианидов щелочными растворами.
Сжигание уже чистого синтез-газа в особых котлах-утилизаторах. При этом получают электроэнергию, пар или горячую воду.
Высокотемпературный пиролиз на данном этапе остается самым перспективным направлением утилизации мусора. При этом достигаются цели экологической безопасности и получения полезной вторичной продукции.

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
https://startup.ua/projects/382896.html
Востаннє редагувалось infocar2006 в Пон 19 лис, 2018 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42

Мусороперерабатывающий завод в Дании

Зображення
Источник https://1news.com.ua/tsikave/d-danii-postroyat-musoropererabatyivayushhiy-zavod-s-lyizhnoy-trassoy-na-kryishe.html

Принцип работы этого завода основывается на Высокотемпературном пиролизе ТБО.

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
https://startup.ua/projects/382896.html
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:24

Решение проблемы с накоплением ТБО

В первую очередь строительство котельни решает проблему накопления и утилизации ТБО (Твердые Бытовые Отходы) в городе с населением до 100 тыс. человек или микрорайона большого города.

Зображення

Производство электроэнергии не является основной задачей работы котельни.

Зображення

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
https://startup.ua/projects/382896.html
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:02

Инвестиции в экологию / Investments in ecology

Зображення


Стоимость проекта по состоянию на 25.11.2018 года составляет 3,960,000,00 USD или 109,850,400,00 грн. по курсу НБУ

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
https://startup.ua/projects/382896.html


The cost of the project as of November 25, 2018 is 3,960,000,00 USD or 109,850,400,00 UAH at the NBU course

Pyrolysis boiler house for 3 MW MSW
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:32

Экологическая ситуация в Украине

Свалки в Украине занимают больше территории, чем все заповедники. Такие данные обнародовала Всеукраинская экологическая лига. А по данным центральной геофизической обсерватории за I полугодие 2014 средняя концентрация вредных веществ в воздухе Украини превышает предельно допустимые нормы. Об экологической ситуации в Украине инфографика Радио Свобода.

Экологическая ситуация в Украине
https://www.radiosvoboda.org/a/26916245.html

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:09

Национальная стратегия управления отходами в Украине

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 820-р

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
управління відходами в Україні до 2030 року

Побутові відходи
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n32



Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
https://startup.ua/projects/382896.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:52

Экономические показатели

Зображення



Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт

Строительство комплекса по переработке (ТБО) муниципального сбора с возможностями:

Переработки твердых бытовых отходов ….246,5 тонн в сутки
Выработки и передача потребителям электроэнергии/ тепловой энергии………...3,15 МВт (2,7 Гкал/ч)

Основные цели проекта:

Утилизация твердых бытовых отходов;
Решение экологической проблемы утилизации ТБО в регионе;
Снижение рисков экологической безопасности;
Максимально эффективное получение из отходов товаров и услуг потребления;
Создание условий для цивилизованного обращения с отходами;
Высокая экономичность и надежность в поставке теплоносителя объектам ЖКХ и промышленным потребителям.

Срок строительства 18 месяцев, подконтрольная эксплуатация 4 месяца, параллельными этапами.

Гарантированная поставка отходов.
Государственная поддержка (хотя бы на уровне «не мешать»).
Наличие земельного участка под застройку.
Гарантийный сбыт электроэнергии и производимых материалов и продуктов.
Наличие 100% финансирования.

Общий размер инвестиций ………………………………3,960 тыс. дол. США.

Из них:

Стоимость оборудования и материалов ……………..
Проектная документация………………………………..
Управление проектом…………………………………
Рабочая и сметная документация……………………….
Строительство, включая монтаж ……………………….
Пусконаладочные работы и подготовка к эксплуатации……………………………...

Распределение затрат:

Переработка отходов ……………………………………………………...32%
Очистка и подготовка газа ………………………………………………..28%
Выработка электроэнергии/ производство тепловой энергии. …40%

График финансирования по месяцам:

1 месяц – ........... дол. США, 4 месяц – ........ дол. США, 6 месяц – ........ дол. США, 10 месяц – .......... дол. США, 16 месяц – ...... дол. США.

Финансовые показатели:


Кредитует АО «Укрэксимбанк»
Период возврата инвестиций (для инвестора) ………………..........36 мес.
Процентная ставка кредитования ……………………………………….10% дол. США

Поставщик оборудования: ........................................

Оборудование и материалы: ........................................
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