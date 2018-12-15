Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт

Отрасль: Производство, Услуги, сервис, Энергетика, Другое
Стадия проекта: Готов прототип или продукт
Целью данного проекта является: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ, РАБОТАЮЩЕЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ (ТВЕРДЫЕ
БЫТОВЫ ОТХОДЫ).
Такая котельная позволяет реализовать следующие возможности:
возможность использования дешевого местного топлива;
решение экологической проблемы утилизации ТБО в регионе;
высокая экономичность и надежность в поставке теплоносителя объектам ЖКХ и
промышленным потребителям,
низкие затраты на монтаж и эксплуатацию;
короткий срок окупаемости оборудования;
Текущее состояние
Реализованный проект;
Рынок
Ситуация с ТБО в Украине
Население Украины, в течение последних двух десятилетий
уменьшилось почти на пять миллионов человек (или 10%) от численности
в 51 млн. человек в 1990 году, однако количество бытового мусора не
только не уменьшается, но, наоборот, продолжает накапливаться и
увеличиваться. Например, за последние десять лет объем бытовых отходов
- продуктов жизнедеятельности каждого жителя в Украине увеличился на
40%.
Департамент экологической безопасности Министерства охраны
окружающей среды оценивает концентрацию в Украине всех видов отходов
в объеме около 35 миллиардов тонн, причем 2,6 млрд. тонн являются
высокотоксичными. Ежегодно по данным министерства общий объем
бытовых отходов увеличивается на 50 млн. кубометров или 14 млн. т (300-
400 кг в год на 1 человека), а промышленных отходов - на 175 млн.
кубометров.
Проблема или Возможность
Объем работ по строительству
котельной
1. Разработка проектной документации;
2. Разработка проекта организации работ (ПОР) и проекта
организации строительства (ПОС);
3. Выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме;
4. Закупка, изготовление и поставка основного и вспомогательного
оборудования;
5. Выполнение монтажных работ;
6. Выполнение комплексных пуско-наладочных работ;
7. Подготовка персонала с выдачей инструкций и режимных карт;
8. Предоставление необходимой документации для регистрации в
государственных контролирующих учреждениях.
Оценка экономической
эффективности проекта
Одним их первых этапов проекта является разработка ТЭО, досконально
определяющего экономическую эффективность проекта. Нижеприведенные
результаты предварительных расчетов, тем не менее, свидетельствуют о
высокой ожидаемой эффективности и рентабельности проекта, его высокой
инвестиционной привлекательности.
Решение (Продукт или Услуга)
Техническое решение
Котельную на альтернативном топливе планируется выполнить на базе
утилизационной печи-инсинератора пиролизного типа ПГ-5 и водогрейного
котла. Общая базовая конструкция котла сохраняется без изменений.
Номинальная тепловая мощность котла – 3 МВт.
Схема работы котельной:
ТБО с ЖКХ поступают на линию сортировки, на которой отсекаются
негорючие фракции (метал, стекло, строительный мусор), горючие
фракции подаются на подготовку и транспортировку для дальнейшего
сжигания в автоматическом режиме;
На складе постоянно находится запас топлива из расчета работы котельной
на 5 дней;
Для розжига и поддержания процесса пиролиза используется
дополнительное топливо - древесная щепа, в соотношении 80% ТБО и
20% щепы;
Конкуренты
Конкуренция в энергетике
Опубликовано в:
VI Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях»
Автор:
Девонин Д. В.
Преимущества или дифференциаторы
Печь-утилизатор применяемая в данной котельной, работает в режиме
пиролиза, который достигается путем смешивания различных ТБО
прошедших сортировку с древесной щепой. ПИРОЛИЗ - наиболее
прогрессивный с точки зрения экологической безопасности метод
утилизации. В печи происходит процесс газогенерации и сжигания синтезгаза,
что обеспечивает утилизацию ТБО методом термической деструкции
при температуре 1200 -1300 С, и таким образом полностью нейтрализует
все токсические составляющие.
Вся система работает под разряжением, что исключает выход продуктов
сгорания в рабочую зону. Уходящие газы с помощью дымососа отводятся в
дымовую трубу. Очистка дымовых газов от пыли производится в циклоне.
Зола из печи удаляется из котельного зала закрытыми шнеками,
установленными ниже уровня пола в каналах в сборный бак золы, который
по мере наполнения освобождается. Зола вывозится на полигон как
безопасные отходы по 4 классу опасности.
Финансы
Окупаемость 24-36 мес.
Бизнес-модель
Схема реализации
технологического процесса (см. презентацию);
Целевое назначение инвестиций
Строительство и ввод в эксплуатацию котельни
мощностью 3 МВт
Работающей на
альтернативном топливе
(Твердые Бытовые Отходы)
Предложение инвестору
Доля собственности: 49% - инвестор, 51% - город.
Команда или Руководство
«Городская Экологическая Служба - 24»
Владелец
Риски
Проблемы несовершенства правового поля и отсутствия верховенства закона;
Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ
Участие в презентациии Завода комплексной переработке ТБО;
Победы в Конкурсах и другие награды
ДСТУ ISO 14024-2002
Изобретение/Патент
Газогенераторная печь
инсинератор