Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт

Додано: Пон 19 лис, 2018 18:13

Процесс переработки твердых бытовых отходов под действием высоких температур без доступа кислорода называется пиролизом. Дословно переводится с латыни, как «разлагаю огнем». Процесс пиролиза ТБО заключается в расщеплении соединений, из которых образован утиль, до более простых веществ с низкой молекулярной массой.-Сушка сырья в сушильной камере.-Собственно пиролиз (перегонка).-Горение твердых компонентов.-Получение пиролитического масла, газа и углеродистого остатка.По сравнению со сжиганием мусора, пиролиз имеет серьезные преимущества. Главный фактор тот, что в окружающую среду не поступают продукты горения, не происходит загрязнение природы, не наносится вред здоровью людей.Второй момент — сырьем служат твердые бытовые отходы. При этом важно, что таким способом перерабатывается мусор, который сложно утилизировать другими методами, например, автомобильные шины.Продукты, получаемые в результате пиролиза, не содержат в себе агрессивных веществ. Их легко складировать даже под землей. Материалов образуется меньше, чем при обычном сжигании. Тяжелые металлы уходят в золу, а не восстанавливаются.Такой способ утилизации практически безотходный, создающий цикличный механизм переработки твердых бытовых отходов. В конце процесса получают продукты, состав которых зависит от применяемого сырья и вида пиролиза.К недостаткам пиролиза относят:-сложность печей;-дороговизну оборудования;-необходимость большого количества работников (это спорный недостаток, поскольку создаются рабочие места).Список преимуществ перевешивает возможные недостатки метода.Метод пиролиза появился еще в XIX веке. С тех пор он постоянно развивается. Энтузиасты искали все новые способы для разложения мусора.При этом преследовались следующие цели:-Сохранение окружающей среды.-Создание возможностей для накопления продуктов пиролиза.-Уменьшение расходов на переработку.-Получение прибыли от процессов переработки мусора.В результате исследований появилось два основных метода переработки: сухой и окислительный.Главный принцип способа — тщательное сохранение невосполнимых природных ресурсов.С помощью этого метода:-получают топливо;-обезвреживают вторсырье;-получают химические вещества, используемые в промышленности.Работы ведут в диапазоне температур:низкие;средние;высокие.Процесс, протекающий при температуре от 450 до 550 градусов, называется низкотемпературным. При этом получают большое количество полукоксов, а также некоторое количество пиролизного газа.Также на выходе получают смолы, идущие впоследствии на производство каучука. Коксы же используют в качестве топлива для бытовых и промышленных нужд.Если температуру настраивают в режиме 800 градусов, то это будет среднетемпературный пиролиз. При таком варианте выделяется гораздо большее количество газа, меньше кокса и жидких смол, чем при низкотемпературном методе.Самым эффективным и экологически безопасным способом переработки ТБО остается высокотемпературный пиролиз.При этом получают большой объем пиролизного газа, шлаки и продукты, которые с успехом применяются в промышленности и производстве.Немаловажным достоинством метода является возможность переработки бытовых отходов без предварительной сортировки, обработки и сушки.Проводится процесс высокотемпературного пиролиза по следующему алгоритму:Путем индукционного сепарирования из поступившего на завод мусора отбирают крупногабаритные предметы.Подготовленное утильсырье перерабатывают в газофикаторе и получают пиролизный газ. При этом выделяются побочные химические вещества: хлор, фтор и азот.Очистка синтез-газа до безопасного для экологии состояния и увеличения его энергоемкости.Охлаждение пиролизного газа и его отправка в скруббер, где он очищается от примесей — соединений серы, фтора, хлора и цианидов щелочными растворами.Сжигание уже чистого синтез-газа в особых котлах-утилизаторах. При этом получают электроэнергию, пар или горячую воду.Высокотемпературный пиролиз на данном этапе остается самым перспективным направлением утилизации мусора. При этом достигаются цели экологической безопасности и получения полезной вторичной продукции.Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт