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Пиролизная котельная
на ТБО мощностью 3 МВт

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:56

Re: Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт

  infocar2006 написав:Единственный выход из этой мусорной катастрофы —
качественнее продвигать товар по переработке.Еврейская народная мудрость гласит,что в Новый год сбывается всё,что нельзя сбыть в остальные дни.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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