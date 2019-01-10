ФРГ является одним из лидером Европы по переработке мусора. Один среднестатистический житель Германии производит 618 килограммов мусора в год, сообщает Deutsche Welle.
При сжигании мусора выделяется энергия, которую часто применяют для отопления помещений и систем горячего водоснабжения. Согласно статистике, 14% сырья немецкая промышленность получает именно из отходов.
Раз в 3 месяца немецкие коммунальные службы собирают также крупногабаритный мусор, например, мебель или бытовую технику. За несоблюдение правил сортировки мусора, немец может получить штраф или его могут прекратить обслуживать.
Суммарный оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии сбором мусора, составляет сейчас порядка 50 миллиардов евро в год. Поэтому некоторые эксперты убеждены, что уже лет через десять так называемая "зеленая экономика" будет играть на немецком рынке более важную роль, чем сегодня – автомобилестроение.
Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт