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Пиролизная котельная
на ТБО мощностью 3 МВт

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:19

Переработка мусора по-немецки (видео)

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ФРГ является одним из лидером Европы по переработке мусора. Один среднестатистический житель Германии производит 618 килограммов мусора в год, сообщает Deutsche Welle.

При сжигании мусора выделяется энергия, которую часто применяют для отопления помещений и систем горячего водоснабжения. Согласно статистике, 14% сырья немецкая промышленность получает именно из отходов.

Раз в 3 месяца немецкие коммунальные службы собирают также крупногабаритный мусор, например, мебель или бытовую технику. За несоблюдение правил сортировки мусора, немец может получить штраф или его могут прекратить обслуживать.

Суммарный оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии сбором мусора, составляет сейчас порядка 50 миллиардов евро в год. Поэтому некоторые эксперты убеждены, что уже лет через десять так называемая "зеленая экономика" будет играть на немецком рынке более важную роль, чем сегодня – автомобилестроение.



Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:28

Планы правительства по внедрению раздельного сбора и перераб

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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:27

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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:21

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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:38

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Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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