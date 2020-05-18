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Пиролизная котельная
на ТБО мощностью 3 МВт

Пиролизная котельная на ТБО мощностью 3 МВт
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:19

Переработка мусора по-немецки (видео)

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ФРГ является одним из лидером Европы по переработке мусора. Один среднестатистический житель Германии производит 618 килограммов мусора в год, сообщает Deutsche Welle.

При сжигании мусора выделяется энергия, которую часто применяют для отопления помещений и систем горячего водоснабжения. Согласно статистике, 14% сырья немецкая промышленность получает именно из отходов.

Раз в 3 месяца немецкие коммунальные службы собирают также крупногабаритный мусор, например, мебель или бытовую технику. За несоблюдение правил сортировки мусора, немец может получить штраф или его могут прекратить обслуживать.

Суммарный оборот всех компаний, занимающихся в одной только Германии сбором мусора, составляет сейчас порядка 50 миллиардов евро в год. Поэтому некоторые эксперты убеждены, что уже лет через десять так называемая "зеленая экономика" будет играть на немецком рынке более важную роль, чем сегодня – автомобилестроение.



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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:28

Планы правительства по внедрению раздельного сбора и перераб

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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:27

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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:21

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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:38

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Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:50

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Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 20:13

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Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2019 10:24

Мусороперерабатывающий завод в Дании

В столице Дании Копенгагене открыли для посетителей искусственную лыжную трассу на крыше завода Amager Resource Center, который перерабатывает мусор в энергию.
Более подробно здесь »»» https://rubryka.com/ru/2019/02/25/u-daniyi-z-yavyvsya-smittyepererobnyj-zavod-z-lyzhnoyu-trasoyu-na-dahu/




Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 11:43

В УКРАИНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ЖКХ

Более подробно здесь »»» http://www.dsnews.ua/politics/v-ukraine ... 8tuNPOPeFo

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Комплекс по переработке (ТБО) муниципального сбора мощностью 3 МВт
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:28

Успехов в продвижении правильной темы. Если углубиться в проблематику, то у нас страна на 7% УЖЕ является свалкой И проблему нужно решать комплексно, с привлечением либо государственных средств (не совсем правильно), либо крупных инвесторов, которых можно заинтересовать чёткими правилами игры без "отжатия" бизнеса и палок в колёса.
Grazhdanin
 
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