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Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Представник Ради Європи підкреслив, що ще багато треба зробити на шляху впровадження цієї реформи.
Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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