Представник Ради Європи підкреслив, що ще багато треба зробити на шляху впровадження цієї реформи.
Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:31
Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:36
Це не реформа, а хабар місцевим князькам, що призначили собі зарплату по 100 000 - 400 000 грн в місяць, щоб тримати челядь в покорі. А дороги не ремонтують, школи, дитячі садочки не будують. Заробітну плату лікарям, вчителям не підвищують. ГейРопа схаменись, відкрий очі і подивись що відбувається насправді.
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