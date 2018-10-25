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Рада Європи назвала
найуспішнішу реформу в Україні

Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:31

Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Представник Ради Європи підкреслив, що ще багато треба зробити на шляху впровадження цієї реформи.

Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:36

Це не реформа, а хабар місцевим князькам, що призначили собі зарплату по 100 000 - 400 000 грн в місяць, щоб тримати челядь в покорі. А дороги не ремонтують, школи, дитячі садочки не будують. Заробітну плату лікарям, вчителям не підвищують. ГейРопа схаменись, відкрий очі і подивись що відбувається насправді.
radio_tv
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:32

  radio_tv написав:Це не реформа, а хабар місцевим князькам, що призначили собі зарплату по 100 000 - 400 000 грн в місяць, щоб тримати челядь в покорі. А дороги не ремонтують, школи, дитячі садочки не будують. Заробітну плату лікарям, вчителям не підвищують. ГейРопа схаменись, відкрий очі і подивись що відбувається насправді.

Вы у себя в стране слепой котенок и ничего не видите, а им глаза открываете. Деньги остаются на местах и это факт. Дороги ремонтируют как никогда за годы независимости и выделяют все больше на это с каждым бюджетом. Докторам уже повысили, хотя все ещё это подачка. Тут да, не поспоришь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:39

  radio_tv написав:Це не реформа, а хабар місцевим князькам, що призначили собі зарплату по 100 000 - 400 000 грн в місяць, щоб тримати челядь в покорі. А дороги не ремонтують, школи, дитячі садочки не будують. Заробітну плату лікарям, вчителям не підвищують. ГейРопа схаменись, відкрий очі і подивись що відбувається насправді.


Это в Рязани или Омске?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:47

Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

А я пожалуй соглашусь, что это не реформа, а профанация, а да бюджеты увеличились но за счет чего.....за счет субвенций и дотаций с Киева. Скинули множество обязательств с Киева на финансирование местным властям, а вот источники финансирования этих новых полномочий не дали, а дают подачки виде субвенций и дотаций фактически держа местные власти на коротком поводке Киева-"не будете делать то что мы вам говорим мы Вам сократим фининсирование с Кива виде субвенций и дотаций и Вас скорей всего при следующих выборах из за возникшего напряжения в регионе не переизберут", именно вот так мне видеться вся эта т.н. децентрализация, как наоборот большая централизация и узурпация власти режимом в Киеве......и да к стати, у нас в Одессе до майдана и т.н. реформы по децентрализации местный бюджет состоял всегда не мене чем на 70 % из доходов получаемых ввиде местных налогов и сборов которые собирались тут и тут же распределялись ввиде расходов на местные нужды и лишь до 30 % шло из центрального бюджета виде субвенций и дотаций, а после майдана и т.н. реформы по децентрализации скинули на местные бюджеты значительную часть расходов/полномочий но при этом не подкрепили источниками их финансирования и теперь местный бюджет в Одессе может сам из налогов и сборов собираемых тут и остающихся тут в местном бюджете профинансировать уже всего лишь 50 % расходов, а остальные 50 % идут из Киева виде субвенций и дотаций, а дальше будет еще хуже как мне кажется с фининсированием и эта пропорция будет все больше и больше меняться в сторону увеличения процента субвенций и дотаций идущих с Киева в местные бюджеты тем самым местные власти будут попадать все в большую кабалу и зависимость от Киевского режима, например очередная из за очередной победа "реформаторов" виде налога на выведенный капитал, еще когда после майдана вся это "децентрализация" затевалось и режим решил забрать у местного бюджета большую часть подоходного налога идущего раньше на прямую в местные бюджеты, забрать в центральный бюджет, а в местные отдать часть налога на прибыль, я сказал, что потом они и его заберут каким то образом, так оно и получится с этим т.н. налогом на выведенный капитал, фактически налог на выведенный капитал это подоходный налог который теперь идет в центральный бюджет в Киев т.о. местные бюджеты и местные власти/элиты потеряют еще один источник самофинансирования регионов и еще больше попадут в финансовую зависимость от Киева и субвенций с дотациями распределяемых им....где тут децентрализация :?: я ее не вижу :? а вижу реальную централизацию и узурпацию власти, а не сказочки для лохтората и западных спонсоров режима о какой то мифической децентрализации :wink:
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 28 жов, 2018 19:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:51

  Михалыч написав:А я пожалуй соглашусь, что это не реформа, а профанация, а да бюджеты увеличились но за счет чего.....за счет субвенций и дотаций с Киева. Скинули множество обязательств с Киева на финансирование местным властям, а вот источники финансирования этих новых полномочий не дали, а дают подачки виде субвенций и дотаций фактически держа местные власти на коротком поводке Киева-"не будете делать то что мы вам говорим мы Вам сократим фининсирование с Кива виде субвенций и дотаций и Вас скорей всего при следующих выборах из за возникшего напряжения в регионе не переизберут", именно вот так мне видеться вся эта т.н. децентрализация, как наоборот большая централизация и узурпация власти режимом в Киеве......и да к стати, у нас в Одессе до майдана и т.н. реформы по децентрализации местный бюджет состоял всегда не мене чем на 70 % из доходов получаемых ввиде местных налогов и сборов которые собирались тут и тут же распределялись ввиде расходов на местные нужды и лишь до 30 % шло из центрального бюджета виде субвенций и дотаций, а после майдана и т.н. реформы по децентрализации скинули на местные бюджеты значительную часть расходов/полномочий но при этом не подкрепили источниками их финансирования и теперь местный бюджет в Одессе может сам из налогов и сборов собираемых тут и остающихся тут в местном бюджете профинансировать уже всего лишь 50 % расходов, а остальные 50 % идут из Киева виде субвенций и дотаций, а дальше будет еще хуже как мне кажется с фининсированием и эта пропорция будет все больше и больше меняться в сторону увеличения процента субвенций и дотаций идущих с Киева в местные бюджеты тем самым местные власти будут попадать все в большую кабалу и зависимость от Киевского режима....где тут децентрализация :?: я ее не вижу :? а вижу реальную централизацию и узурпацию власти, а не сказочки для лохтората и западных спонсоров режима о какой то мифической децентрализации:wink:


Всё точно описали. Только про 5 лет назад.
Ratatui
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