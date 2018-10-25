Представник Ради Європи підкреслив, що ще багато треба зробити на шляху впровадження цієї реформи.
Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 13:31
Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:36
Це не реформа, а хабар місцевим князькам, що призначили собі зарплату по 100 000 - 400 000 грн в місяць, щоб тримати челядь в покорі. А дороги не ремонтують, школи, дитячі садочки не будують. Заробітну плату лікарям, вчителям не підвищують. ГейРопа схаменись, відкрий очі і подивись що відбувається насправді.
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:32
Вы у себя в стране слепой котенок и ничего не видите, а им глаза открываете. Деньги остаются на местах и это факт. Дороги ремонтируют как никогда за годы независимости и выделяют все больше на это с каждым бюджетом. Докторам уже повысили, хотя все ещё это подачка. Тут да, не поспоришь.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:39
Это в Рязани или Омске?
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:47
Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
А я пожалуй соглашусь, что это не реформа, а профанация, а да бюджеты увеличились но за счет чего.....за счет субвенций и дотаций с Киева. Скинули множество обязательств с Киева на финансирование местным властям, а вот источники финансирования этих новых полномочий не дали, а дают подачки виде субвенций и дотаций фактически держа местные власти на коротком поводке Киева-"не будете делать то что мы вам говорим мы Вам сократим фининсирование с Кива виде субвенций и дотаций и Вас скорей всего при следующих выборах из за возникшего напряжения в регионе не переизберут", именно вот так мне видеться вся эта т.н. децентрализация, как наоборот большая централизация и узурпация власти режимом в Киеве......и да к стати, у нас в Одессе до майдана и т.н. реформы по децентрализации местный бюджет состоял всегда не мене чем на 70 % из доходов получаемых ввиде местных налогов и сборов которые собирались тут и тут же распределялись ввиде расходов на местные нужды и лишь до 30 % шло из центрального бюджета виде субвенций и дотаций, а после майдана и т.н. реформы по децентрализации скинули на местные бюджеты значительную часть расходов/полномочий но при этом не подкрепили источниками их финансирования и теперь местный бюджет в Одессе может сам из налогов и сборов собираемых тут и остающихся тут в местном бюджете профинансировать уже всего лишь 50 % расходов, а остальные 50 % идут из Киева виде субвенций и дотаций, а дальше будет еще хуже как мне кажется с фининсированием и эта пропорция будет все больше и больше меняться в сторону увеличения процента субвенций и дотаций идущих с Киева в местные бюджеты тем самым местные власти будут попадать все в большую кабалу и зависимость от Киевского режима, например очередная из за очередной победа "реформаторов" виде налога на выведенный капитал, еще когда после майдана вся это "децентрализация" затевалось и режим решил забрать у местного бюджета большую часть подоходного налога идущего раньше на прямую в местные бюджеты, забрать в центральный бюджет, а в местные отдать часть налога на прибыль, я сказал, что потом они и его заберут каким то образом, так оно и получится с этим т.н. налогом на выведенный капитал, фактически налог на выведенный капитал это подоходный налог который теперь идет в центральный бюджет в Киев т.о. местные бюджеты и местные власти/элиты потеряют еще один источник самофинансирования регионов и еще больше попадут в финансовую зависимость от Киева и субвенций с дотациями распределяемых им....где тут децентрализация я ее не вижу а вижу реальную централизацию и узурпацию власти, а не сказочки для лохтората и западных спонсоров режима о какой то мифической децентрализации
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 28 жов, 2018 19:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:51
Всё точно описали. Только про 5 лет назад.
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:04
Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
Вы так думаете, а я думаю иначе, специально для Вас добавил в своем посте часть выделенную жирным шрифтом, я вот лично наблюдаю как все последние четыре года идет все большая и большая фактическая централизация бюджета и все меньшая бюджетная самостоятельность местных властей...и да до майдана и реформаторов, никогда бюджет Одессы не состоял на 50 % из субвенций и дотаций идущих с Киева, этот процент был не более чем 30 %, а после майдана "реформаторы" сбросили значительную часть расходов которые ранее финансировались на прямую из центрального бюджета на местный при этом эти расходы не подкрепив/передав доходами местных бюджетов т.е. не передав пропорционально на места источники фининсирования для местных бюджетов виде местных налогов и сборов на финансирование этих новых расходов/полномочий, а они собираются на местах и идут в Киев, а Киев уже решает кому и сколько дать, нравится им власть в регионах, подконтрольна ли она им, делится ли они, тогда дадут, если нет то не дадут и пусть местные власти сами разбираются со своими проблемами возникшими из за недофонансирования местного бюджета. Увеличение доли субвенций и дотаций это прямой путь к централизации и уменьшению реальной самостоятельности регионов и подчинение местных элит/власти центральной власти в Киеве, фактически таким образом происходит узурпация власти режимом Шоколадного и прочей центральной гоп компании вопреки их утверждениям о какой то мифической децентрализации.
Где тут реальная децентрализация
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:26
Какой режим, что за бред?
Подоходный налог и сейчас в местных бюджетах.
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:41
Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
Я и не спорю, только почитайте раздел 3 Бюджетного Кодекса Украины и сравните какой процент от подоходного шел до майдана в местные бюджеты и какой шел в центральный, а теперь посмотрите какой процент идет от него сейчас в местные бюджеты, а какой в центральный....по нынешнему бюджетному кодексу 100 % подоходного идет в местные бюджеты только в .......барабанная дробь.....в бюджет Крыма и Севастополя, которые сейчас не контролируются и с которых не может Украина собрать налог, хоть 1 % хоть 100%, соответственно режиму не жалко было им оставить 100 %, все равно не могут до этих денег дотянуться. Так же сделайте сравнение по остальным статьям Бюджетного Кодекса Украины до майдана и после, если вы сложите циферки и посчитаете сколько сбросил центр расходов по т.н. реформе децентрализации, то у Вас думаю отпадут все вопросы, почему теперь бюджет Одессы может профинансировать свои расходы за счет налогов и сборов идущих напрямую в местный бюджет всего лишь на 50 %, а остальные 50 % идут с Киева, которые он может дать, а может и не дать.
P.S. по поводу режима, я считаю что в Украине сейчас режим внутренней оккупации политиканами-клептократами и олигархами, но это финансовый форум и статья не об этом, поэтому не буду дальше развивать эту мысль и объяснять почему я так считаю.
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:54
Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
1) Захоронение ядерных отходов в Чернобыльской зоне это пока первый пункт успешных " реформ"
дальше по списку
свинорыл
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