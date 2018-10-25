Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Додано: Нед 28 жов, 2018 19:47

А я пожалуй соглашусь, что это не реформа, а профанация, а да бюджеты увеличились но за счет чего.....за счет субвенций и дотаций с Киева. Скинули множество обязательств с Киева на финансирование местным властям, а вот источники финансирования этих новых полномочий не дали, а дают подачки виде субвенций и дотаций фактически держа местные власти на коротком поводке Киева-"не будете делать то что мы вам говорим мы Вам сократим фининсирование с Кива виде субвенций и дотаций и Вас скорей всего при следующих выборах из за возникшего напряжения в регионе не переизберут", именно вот так мне видеться вся эта т.н. децентрализация, как наоборот большая централизация и узурпация власти режимом в Киеве......и да к стати, у нас в Одессе до майдана и т.н. реформы по децентрализации местный бюджет состоял всегда не мене чем на 70 % из доходов получаемых ввиде местных налогов и сборов которые собирались тут и тут же распределялись ввиде расходов на местные нужды и лишь до 30 % шло из центрального бюджета виде субвенций и дотаций, а после майдана и т.н. реформы по децентрализации скинули на местные бюджеты значительную часть расходов/полномочий но при этом не подкрепили источниками их финансирования и теперь местный бюджет в Одессе может сам из налогов и сборов собираемых тут и остающихся тут в местном бюджете профинансировать уже всего лишь 50 % расходов, а остальные 50 % идут из Киева виде субвенций и дотаций, а дальше будет еще хуже как мне кажется с фининсированием и эта пропорция будет все больше и больше меняться в сторону увеличения процента субвенций и дотаций идущих с Киева в местные бюджеты тем самым местные власти будут попадать все в большую кабалу и зависимость от Киевского режима,....где тут децентрализацияя ее не вижуа вижу реальную централизацию и узурпацию власти, а не сказочки для лохтората и западных спонсоров режима о какой то мифической децентрализации