Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Ratatui написав:Всё точно описали. Только про 5 лет назад.
Вы так думаете, а я думаю иначе, специально для Вас добавил в своем посте часть выделенную жирным шрифтом, я вот лично наблюдаю как все последние четыре года идет все большая и большая фактическая централизация бюджета и все меньшая бюджетная самостоятельность местных властей...и да до майдана и реформаторов, никогда бюджет Одессы не состоял на 50 % из субвенций и дотаций идущих с Киева, этот процент был не более чем 30 %, а после майдана "реформаторы" сбросили значительную часть расходов которые ранее финансировались на прямую из центрального бюджета на местный при этом эти расходы не подкрепив/передав доходами местных бюджетов т.е. не передав пропорционально на места источники фининсирования для местных бюджетов виде местных налогов и сборов на финансирование этих новых расходов/полномочий, а они собираются на местах и идут в Киев, а Киев уже решает кому и сколько дать, нравится им власть в регионах, подконтрольна ли она им, делится ли они, тогда дадут, если нет то не дадут и пусть местные власти сами разбираются со своими проблемами возникшими из за недофонансирования местного бюджета. Увеличение доли субвенций и дотаций это прямой путь к централизации и уменьшению реальной самостоятельности регионов и подчинение местных элит/власти центральной власти в Киеве, фактически таким образом происходит узурпация власти режимом Шоколадного и прочей центральной гоп компании вопреки их утверждениям о какой то мифической децентрализации.
Где тут реальная децентрализация
Я вижу по своему городу.Что было и как есть. Поэтому скажите спасибо своему мэру за классный распил.
Ratatui написав:Я вижу по своему городу.Что было и как есть. Поэтому скажите спасибо своему мэру за классный распил.
"Спасибо" Шоколадному и Ко за распил, что местный бюджет Одессы заплатил пол ярда грн. другу Шоколадного за "новую мэрию". Вот мне думается это была взятка в пол ярда гривен Шоколадному и Ко за лояльность к мэру и за то, что он выделяет необходимые субвенции и дотации Одессе, может без этой взятки в пол ярда бюджет Одессы не получал бы субвенции и дотации необходимые для того, чтобы профинансировать расходы которые центр сбросил при т.н. " децентрализации" на места, в конце концов это они не одних Одесситов ограбили на пол ярда, а нас всех потому как эти пол ярда ушли с бюджета Одессы в значительной части в том числе за счет тех субвенций и дотаций которые выделяет Одессе Киев, т.е. Шоколадный и Ко поимел всех украинцев, а не только Одесситов, купить здание за пару десятков миллионов и продать мэрии за пол ярда-офигенный бизнес у Шоколадного и Ко.
Как то так я думаю и никакая децентрализация в Украине и рядом не стояла, реально происходит узурпация власти и ограбление страны/народа.
И, да решил почитать, обновить в памяти бюджетный кодекс, пробежался по нему, так я таки ошибся, 100 % подоходного идет сейчас только в бюджет Севастополя, а в остальной части Крыма 25 % как и в местный бюджет областного центра г. Одесса сейчас идет всего 25 % от собираемого подоходного по Одессе, остальная часть идут в центральный бюджет.