Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Михалыч написав:

Ratatui написав: Всё точно описали. Только про 5 лет назад. Всё точно описали. Только про 5 лет назад.

Вы так думаете, а я думаю иначе, специально для Вас добавил в своем посте часть выделенную жирным шрифтом, я вот лично наблюдаю как все последние четыре года идет все большая и большая фактическая централизация бюджета и все меньшая бюджетная самостоятельность местных властей...и да до майдана и реформаторов, никогда бюджет Одессы не состоял на 50 % из субвенций и дотаций идущих с Киева, этот процент был не более чем 30 %, а после майдана "реформаторы" сбросили значительную часть расходов которые ранее финансировались на прямую из центрального бюджета на местный при этом эти расходы не подкрепив/передав доходами местных бюджетов т.е. не передав пропорционально на места источники фининсирования для местных бюджетов виде местных налогов и сборов на финансирование этих новых расходов/полномочий, а они собираются на местах и идут в Киев, а Киев уже решает кому и сколько дать, нравится им власть в регионах, подконтрольна ли она им, делится ли они, тогда дадут, если нет то не дадут и пусть местные власти сами разбираются со своими проблемами возникшими из за недофонансирования местного бюджета. Увеличение доли субвенций и дотаций это прямой путь к централизации и уменьшению реальной самостоятельности регионов и подчинение местных элит/власти центральной власти в Киеве, фактически таким образом происходит узурпация власти режимом Шоколадного и прочей центральной гоп компании вопреки их утверждениям о какой то мифической децентрализации.Где тут реальная децентрализация