Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Додано: Нед 28 жов, 2018 21:07

Ratatui написав: Я вижу по своему городу.Что было и как есть. Поэтому скажите спасибо своему мэру за классный распил. Я вижу по своему городу.Что было и как есть. Поэтому скажите спасибо своему мэру за классный распил.

"Спасибо" Шоколадному и Ко за распил, что местный бюджет Одессы заплатил пол ярда грн. другу Шоколадного за "новую мэрию". Вот мне думается это была взятка в пол ярда гривен Шоколадному и Ко за лояльность к мэру и за то, что он выделяет необходимые субвенции и дотации Одессе, может без этой взятки в пол ярда бюджет Одессы не получал бы субвенции и дотации необходимые для того, чтобы профинансировать расходы которые центр сбросил при т.н. " децентрализации" на места, в конце концов это они не одних Одесситов ограбили на пол ярда, а нас всех потому как эти пол ярда ушли с бюджета Одессы в значительной части в том числе за счет тех субвенций и дотаций которые выделяет Одессе Киев, т.е. Шоколадный и Ко поимел всех украинцев, а не только Одесситов, купить здание за пару десятков миллионов и продать мэрии за пол ярда-офигенный бизнес у Шоколадного и Ко.Как то так я думаюи никакая децентрализация в Украине и рядом не стояла, реально происходит узурпация власти и ограбление страны/народа.