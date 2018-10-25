Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Додано: Вів 30 жов, 2018 00:51

Ratatui написав: Михалыч



Значит передавайте привет шоколадному и вашему российскому мэру.

А у нас всё неплохо. Можно даже сказать хорошо. Значит передавайте привет шоколадному и вашему российскому мэру.А у нас всё неплохо. Можно даже сказать хорошо.

У Вас это гдеА мэр Вы думаете не входит в Ко шоколадногоЕсли Вы считаете не плохо и даже хорошо, что Шоколадный и Компания в воюющей стране поимели нас всех на огромные для страны деньги, которые можно было направить на армию/образование/здравоохранение и т.д., это даже хорошо по вашему.....черт, я даже не знаю как это комментироватьа может Вы не в Украине живете на минуточку в самой нищей стране в Европе и то, что недополучили финансирование на эти деньги армия/образование/здравоохранение и т.д. Вас может не касается. Мое мнение, он вынул эти деньги с кармана каждого украинца и положил в свой, если для вас это даже хорошо, то может вы в Ко шоколадного и имеете свою долю малую от этих распиловP.S. мне Шоколадному и Ко нечего передавать, кроме пожелания ответить за распил по всей строгости закона но почему то при этом вспоминается эпизод известного фильмаP.S. P.S. да и у нас в Одессе вроде чет делают, перекопали были пол города, чет строят и ремонтируют, но это не отменяет и того, что значительная часть очевидно идет на распил из которого думается мне большая часть в Одессе не задерживается, а подымается на самый верх в Киев.