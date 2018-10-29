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Рада Європи назвала
найуспішнішу реформу в Україні

Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:07

Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

  Ratatui написав:Я вижу по своему городу.Что было и как есть. Поэтому скажите спасибо своему мэру за классный распил.


"Спасибо" Шоколадному и Ко за распил, что местный бюджет Одессы заплатил пол ярда грн. другу Шоколадного за "новую мэрию". Вот мне думается это была взятка в пол ярда гривен Шоколадному и Ко за лояльность к мэру и за то, что он выделяет необходимые субвенции и дотации Одессе, может без этой взятки в пол ярда бюджет Одессы не получал бы субвенции и дотации необходимые для того, чтобы профинансировать расходы которые центр сбросил при т.н. " децентрализации" на места, в конце концов это они не одних Одесситов ограбили на пол ярда, а нас всех потому как эти пол ярда ушли с бюджета Одессы в значительной части в том числе за счет тех субвенций и дотаций которые выделяет Одессе Киев, т.е. Шоколадный и Ко поимел всех украинцев, а не только Одесситов, купить здание за пару десятков миллионов и продать мэрии за пол ярда-офигенный бизнес у Шоколадного и Ко.

Как то так я думаю :oops: и никакая децентрализация в Украине и рядом не стояла, реально происходит узурпация власти и ограбление страны/народа.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:30

Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Решил почитать, обновить в памяти бюджетный кодекс, пробежался по нему, 100 % подоходного идет сейчас только в бюджет Севастополя, Киеву 50 % как столице, а в местный бюджет областного центра г. Одесса сейчас идет всего 25 % от собираемого подоходного по Одессе, остальная часть подоходного идет в центральный бюджет.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:35

Спасибо Михалыч за инфу!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:52

Михалыч

Значит передавайте привет шоколадному и вашему российскому мэру.
А у нас всё неплохо. Можно даже сказать хорошо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:51

  Ratatui написав:Михалыч

Значит передавайте привет шоколадному и вашему российскому мэру.
А у нас всё неплохо. Можно даже сказать хорошо.


У Вас это где :?:
А мэр Вы думаете не входит в Ко шоколадного :|
Если Вы считаете не плохо и даже хорошо, что Шоколадный и Компания в воюющей стране поимели нас всех на огромные для страны деньги, которые можно было направить на армию/образование/здравоохранение и т.д., это даже хорошо по вашему.....черт, я даже не знаю как это комментировать :? а может Вы не в Украине живете на минуточку в самой нищей стране в Европе и то, что недополучили финансирование на эти деньги армия/образование/здравоохранение и т.д. Вас может не касается. Мое мнение, он вынул эти деньги с кармана каждого украинца и положил в свой, если для вас это даже хорошо, то может вы в Ко шоколадного и имеете свою долю малую от этих распилов :!: :oops:

P.S. мне Шоколадному и Ко нечего передавать, кроме пожелания ответить за распил по всей строгости закона но почему то при этом вспоминается эпизод известного фильма


P.S. P.S. да и у нас в Одессе вроде чет делают, перекопали были пол города, чет строят и ремонтируют, но это не отменяет и того, что значительная часть очевидно идет на распил из которого думается мне большая часть в Одессе не задерживается, а подымается на самый верх в Киев.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:40

  Ratatui написав:Михалыч

Значит передавайте привет шоколадному и вашему российскому мэру.
А у нас всё неплохо. Можно даже сказать хорошо.

В депрессивном Чернигове тоже капитальный ремонт дорог все лето был. И парков))
Центр перекатали весь, в следующем году обещают окраинами заняться.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:22

Re: рада Європа

  Vint написав:В депрессивном Чернигове тоже капитальный ремонт дорог все лето был. И парков)

ТАК чего еще народу надо?!
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:24

Михалыч

Начинайте путешествовать по городам Украины и поймёте где пилят как в Одессе, а где если и пилят, то совсем помаленьку так, что даже и невидно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:20

  Ratatui написав:Михалыч

Начинайте путешествовать по городам Украины и поймёте где пилят как в Одессе, а где если и пилят, то совсем помаленьку так, что даже и невидно.


Для меня это только подтверждение того, что я прав и нет никакой реальной децентрализации, а идет дальнейшая узурпация центром власти Шоколадным и Ко.
Помаленьку пилят там, где местные власти не на крючке у центральной, а у нас мэр был на крючке с обвинениями в сепаратизме и российском паспорте, а как только мэр купил у дружбана Шоколадного здание под мэрию в двадцать раз дороже чем дружбан шоколадного заплатил за него и еще на четверть ярда заказал ремонт в нем, все нападки со стороны центральной власти на мэра прекратились, мэр сразу стал рукопожатым Шоколадным и тусить рядом с ним при всех его приездах в Одессу и финансирование на Одессу с Киева теперь идет после этого без задержек на те расходы которые центр сбросил на регионы не подкрепив их местными налогами. Вот я считаю, что эта афера с мэрией была взяткой лично шоколадному через его дружбана, за то что Киев будет своевременно и в полном объеме финансировать те расходы что он скинул на регионы не подкрепив их местными налогами+за защиту мэра от нападок в сепаратизме/паспорте РФ/распиле.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:42

Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

  Михалыч написав:Для меня это только подтверждение того, что я прав и нет никакой реальной децентрализации, а идет дальнейшая узурпация центром власти

А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"?
К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно
Faceless
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