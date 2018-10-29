Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Faceless написав:А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"? К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно
Вы похоже читаете и воспринимаете только то, что подходит под Ваше понимание. Я написал о том, что при т.н. "децентрализации" центр сбросил на места полномочия/расходы не подкрепив их местными налогами и теперь местные власти подпали в большую финансовую зависимость от центральной. Не нравится центру мэр/местный чиновник или не делится, уменьшат субсидии и дотации идущие с Киева, будет недовольство и напряжение в регионе и наверняка не переизберут при следующих выборах тех кто у власти уже в регионах. Нравится или делится то все нормально и финансирование дадут и защитят от преследований.
P.S. на этом прекращаю общаться с Вами и реагировать на Ваши сообщения, потому как считаю Вас ботом и непорядочным человеком, Вы будучи модератором форума позволяли себе редактировать мои сообщения, при этом не обозначив себя как модератор как например
Модераторы: Ірина_, ТупУм, Модератор
а притворяясь обычным пользователем/форумчанином......черт Вас знает, а вдруг Вы больной на всю голову СБУшник который в каждом говорящем не по вашему понятию видит агента кремля или Порохобот нанятый режимом смотрящими за форумом раз вы так себя непорядочно ведете не обозначив себя, что имеете полномочия модератора на этом форуме, в общем от греха подальше прекращаю реагировать на ваши сообщения, а то еще чет на фантазируете себе то что я вообще никогда не имел ввиду и ко мне из за Ваших фантазий завтра придут маски шоу ввиде сбушников или нациков или просто отморозков подошлют, от греха подальше больше никогда не отписывайтесь плиз на мои сообщения и не читайте мои сообщения.
Михалыч написав:Решил почитать, обновить в памяти бюджетный кодекс, пробежался по нему, 100 % подоходного идет сейчас только в бюджет Севастополя, Киеву 50 % как столице, а в местный бюджет областного центра г. Одесса сейчас идет всего 25 % от собираемого подоходного по Одессе, остальная часть подоходного идет в центральный бюджет.
Смотрим предыдущую версию бюджетного кодекса:
1. В доходы бюджетов городов Киева и Севастополя зачисляется 100 процентов общего объема налога с доходов физических лиц, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц» на территории этих городов. 2. В доходы бюджетов городов республиканского (в Автономной Республике Крым) и областного значения зачисляется 75 процентов общего объема налога с доходов физических лиц, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Закону Украины «О налоге с доходов физических лиц» на территории этих городов. 3. В доходы бюджетов городов районного значения, сел, поселков или их объединений зачисляется 25 процентов общего объема налога с доходов физических лиц, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Закону Украины « О налоге с доходов физических лиц» на территории этих городов.
По-твоему тогда Одесса была городом районного значения?
Ну и текущая версия:
1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя);
1-1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до бюджету міста Севастополя;
Тоже ни слова про 25%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Faceless написав:А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"? К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно
Вы похоже читаете и воспринимаете только то, что подходит под Ваше понимание. Я написал о том, что при т.н. "децентрализации" центр сбросил на места полномочия/расходы не подкрепив их местными налогами и теперь местные власти подпали в большую финансовую зависимость от центральной.
Это не так.
Михалыч написав:Не нравится центру мэр/местный чиновник или не делится, уменьшат субсидии и дотации идущие с Киева, будет недовольство и напряжение в регионе и наверняка не переизберут при следующих выборах тех кто у власти уже в регионах. Нравится или делится то все нормально и финансирование дадут и защитят от преследований.
А это называется не "узурпация", а "паранойя".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Можно долго спорить и перечитывать Кодекс, но факт остается фактом, до т.н. "децентрализации" бюджет Одессы мог самостоятельно профинансировать не менее 70 % своих расходов, а после того как скинули полномочия/расходы всего лишь 50 % и такое положение не в одной Одессе и так происходит не потому что Одесса плохо работает, а потому что не подкрепили новые полномочия/расходы должным финансированием местными налогами и сборами которые идут напрямую минуя Киев.
Sommer написав:А это называется не "узурпация", а "паранойя".
Как говорится-"даже если у тебя паранойя не факт что за тобой ни кто не следит"
P.S. как говорится в другой поговорке-"кто за девушку платит, то ее и танцует" платит Киев виде субвенций и дотаций, значит он решает за местные власти, захочет даст-захочет не даст, а не местные власти решают смогут они профинансировать свой местный бюджет или не смогут.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 30 жов, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"? К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно
Вы похоже читаете и воспринимаете только то, что подходит под Ваше понимание. Я написал о том, что при т.н. "децентрализации" центр сбросил на места полномочия/расходы не подкрепив их местными налогами и теперь местные власти подпали в большую финансовую зависимость от центральной. Не нравится центру мэр/местный чиновник или не делится, уменьшат субсидии и дотации идущие с Киева, будет недовольство и напряжение в регионе и наверняка не переизберут при следующих выборах тех кто у власти уже в регионах. Нравится или делится то все нормально и финансирование дадут и защитят от преследований.
P.S. на этом прекращаю общаться с Вами и реагировать на Ваши сообщения, потому как считаю Вас ботом и непорядочным человеком, Вы будучи модератором форума позволяли себе редактировать мои сообщения, при этом не обозначив себя как модератор как например
Модераторы: Ірина_, ТупУм, Модератор
а притворяясь обычным пользователем/форумчанином......черт Вас знает, а вдруг Вы больной на всю голову СБУшник который в каждом говорящем не по вашему понятию видит агента кремля или Порохобот нанятый режимом смотрящими за форумом раз вы так себя непорядочно ведете не обозначив себя, что имеете полномочия модератора на этом форуме, в общем от греха подальше прекращаю реагировать на ваши сообщения, а то еще чет на фантазируете себе то что я вообще никогда не имел ввиду и ко мне из за Ваших фантазий завтра придут маски шоу ввиде сбушников или нациков или просто отморозков подошлют, от греха подальше больше никогда не отписывайтесь плиз на мои сообщения и не читайте мои сообщения.