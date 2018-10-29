Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Михалыч написав:

Faceless написав: А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"?

К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно А в чем именно заключается узурпация власти? Что именно стало после реформы более "централизованным"?К примеру, небольшой облцентр Черкассы. После децентрализации на ремонты каждого детского сада выделили столько, сколько раньше в бюджете было на все вместе. И ремонтируют. И бульвар плиточкой переложили, и бордюры, и парки в порядок приводят. А вот что именно узурпировали - непонятно

Модераторы: Ірина_, ТупУм, Модератор

Вы похоже читаете и воспринимаете только то, что подходит под Ваше понимание.Я написал о том, что при т.н. "децентрализации" центр сбросил на места полномочия/расходы не подкрепив их местными налогами и теперь местные власти подпали в большую финансовую зависимость от центральной. Не нравится центру мэр/местный чиновник или не делится, уменьшат субсидии и дотации идущие с Киева, будет недовольство и напряжение в регионе и наверняка не переизберут при следующих выборах тех кто у власти уже в регионах. Нравится или делится то все нормально и финансирование дадут и защитят от преследований.P.S. на этом прекращаю общаться с Вами и реагировать на Ваши сообщения, потому как считаю Вас ботом и непорядочным человеком, Вы будучи модератором форума позволяли себе редактировать мои сообщения, при этом не обозначив себя как модератор как напримера притворяясь обычным пользователем/форумчанином......черт Вас знает, а вдруг Вы больной на всю голову СБУшник который в каждом говорящем не по вашему понятию видит агента кремля или Порохобот нанятый режимом смотрящими за форумом раз вы так себя непорядочно ведете не обозначив себя, что имеете полномочия модератора на этом форуме, в общем от греха подальше прекращаю реагировать на ваши сообщения, а то еще чет на фантазируете себе то что я вообще никогда не имел ввиду и ко мне из за Ваших фантазий завтра придут маски шоу ввиде сбушников или нациков или просто отморозков подошлют, от греха подальше больше никогда не отписывайтесь плиз на мои сообщения и не читайте мои сообщения.