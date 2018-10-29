RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада Європи назвала
найуспішнішу реформу в Україні

Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:43

Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

  Ratatui написав:Похоже на осеннее обострение.


опа, только я собрался уйти как мое сообщение удалил, а я ведь могу и продублировать, у меня пан капитан-полковник-главнокомандующий-Faceless все ходы записаны :mrgreen:

Зображення
Михалыч
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 01.03.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 20:48

Да модераторов я вообще обсуждать не хочу. Есть тут парочка не адекватов которые считают, что правильное мнение только их, а все остальные тёмные люди. Но , то такое. Всё проходит и это пройдёт. :D
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з...
R2 » Пон 29 жов, 2018 16:26
9 316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 20:59
NetSerpent
В Україні піднялись ціни на газ для авто: експерти...
R2 » Пон 29 жов, 2018 21:25
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 16:56
Dzimit
Держбюджет в Україні за 9 міс. зведено з профіцитом у 7...
R2 » Вів 30 жов, 2018 09:28
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 09:28
Cris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.