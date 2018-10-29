опа, только я собрался уйти как мое сообщение удалил, а я ведь могу и продублировать, у меня пан капитан-полковник-главнокомандующий-Faceless все ходы записаны
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Додано: Вів 30 жов, 2018 20:43
Re: Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:48
Да модераторов я вообще обсуждать не хочу. Есть тут парочка не адекватов которые считают, что правильное мнение только их, а все остальные тёмные люди. Но , то такое. Всё проходит и это пройдёт.
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