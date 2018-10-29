Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sommer написав:Ссылочку пожалуйста на факт скидывания.
И как интересно "всего 25%" превратилось во "всего 50%"...
Где 50, Вы о чем сейчас сделаю скрин и вставлю в свое сообщение предыдущему неверующему и вернусь к Вам.
P.S. если вы о том, что бюджет Одессы сейчас самодостаточен всего на 50 %, а до реформы был не менее чем на 70 % то эта инфа из местных СМИ, у мамы на местном канале на сколько я помню слышал от Светланы Бедрега, это главный финансист у нас в мэрии.
И кого считать ссылкой? "маму на местном канале"?
Михалыч написав:У меня Слава Богу ТВ нет, а то еще бы какое то расстройство было
Точно ТВ нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...