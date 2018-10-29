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Рада Європи назвала
найуспішнішу реформу в Україні

Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:01

  Михалыч написав:
  Sommer написав:Ссылочку пожалуйста на факт скидывания.

И как интересно "всего 25%" превратилось во "всего 50%"...


Где 50, Вы о чем :?: сейчас сделаю скрин и вставлю в свое сообщение предыдущему неверующему и вернусь к Вам.

P.S. если вы о том, что бюджет Одессы сейчас самодостаточен всего на 50 %, а до реформы был не менее чем на 70 % то эта инфа из местных СМИ, у мамы на местном канале на сколько я помню слышал от Светланы Бедрега, это главный финансист у нас в мэрии.


И кого считать ссылкой? "маму на местном канале"?

  Михалыч написав:У меня Слава Богу ТВ нет, а то еще бы какое то расстройство было


Точно ТВ нет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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