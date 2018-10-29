Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні

Додано: Сер 31 жов, 2018 01:15

Смешно, Вы всегда требуете ссылку и доказательства, однако всегда топите за шоколадного и делаете более чем безапеляционные заявления при этом не приводя никаких доказательств своим заявлениям.....может Вы тоже из этих.....диванных воинов минстеця или СБУТа достал ты уже с удалением редактированием моих сообщений, Вы там че не спите паны капитаны/полковники/главнокомандущие, что и ночью лазите/удаляете/редактируете, может Вы меня вообще забаните, та Вы сами палитесь, что модератор не признаетесь, значит Вы больной СБУшник видящий всюду руку кремля или диванный воин минстеця шифрующийся под обычного пользователя/форумчанина.....но палитесь со страшной силой, вчера спалились выдали IP-адрес форумчанина, что знать может либо модератор либо выше обозначенные мною паны, хотя Вам даже не пришло в голову может человек боится больных СБУшников, диванных воинов минстеця или радикалов с промытыми пропагандой мозгами, да или просто отморозков которых может нанять режим и пользуется поэтому VPN, а со мной вообще у Вас конкретное палево, у меня все ходы все еще записаны, да и адрес честный Одесский, представляю как Вас это бесит