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Apple захистила iPhone від злому пристроєм GrayKey
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Пристрій GrayKey виробництва компанії Grayshift, яким в тому ж числі користуються правоохоронні органи і спецслужби Америки та Британії, відтепер не може зламувати пристрої iPhone з операційною системою iOS 12 чи вище.
Дивися повний текст Apple захистила iPhone від злому пристроєм GrayKey
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Додано: Нед 28 жов, 2018 14:08
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Нед 30 вер, 2018 09:25
Juna