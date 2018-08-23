У перспективі - враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензатам у сфері теплопостачання.
Дивися повний текст НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54
НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання.
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54
У сестры в одной комнате зимой 16 градусов. У соседей выше и ниже по этому стояку тоже самое. Но на 13 этаже ташкент, батареи выведенные на балкон и трубы замурованы. Что там замуровали фиг поймешь, и в квартиру фиг попадешь. Но ташкент только на 13-м. Хозяин квартиру сдает. Его тел никто не знает, дом не кооперативный.
Нужные службы вызывали очень много раз. Ответ один - 16 градусов это допустимо. А в платежках офигенные суммы.
До одного места этот ваш контроль.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:20
p_a_l Никуда попадать не надо: берешь пирометр, и меряешь температуру подачи ( или обратки) этажом выше, и ниже. И все становится понятно.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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