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НКРЕКП запроваджує контроль
за якістю теплопостачання

НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54

НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання

Пропонуємо до обговорення:
У перспективі - враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензатам у сфері теплопостачання.

Дивися повний текст НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54

У сестры в одной комнате зимой 16 градусов. У соседей выше и ниже по этому стояку тоже самое. Но на 13 этаже ташкент, батареи выведенные на балкон и трубы замурованы. Что там замуровали фиг поймешь, и в квартиру фиг попадешь. Но ташкент только на 13-м. Хозяин квартиру сдает. Его тел никто не знает, дом не кооперативный.
Нужные службы вызывали очень много раз. Ответ один - 16 градусов это допустимо. А в платежках офигенные суммы.
До одного места этот ваш контроль.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:20

p_a_l Никуда попадать не надо: берешь пирометр, и меряешь температуру подачи ( или обратки) этажом выше, и ниже. И все становится понятно. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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