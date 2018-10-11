За даними МЕРТ, за кордон у першому півріччі 2018 року виїхало 17,3 млн абонентів мобільного зв'язку.
Дивися повний текст Названо 10 найпопулярніших серед українців країн (інфографіка).
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:55
Названо 10 найпопулярніших серед українців країн...
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Дивися повний текст Названо 10 найпопулярніших серед українців країн (інфографіка).
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:55
Цифры, как на мой взгляд, не совсем правильные. Например, у меня за границей работает две карты - киевстар и лайф, одна выгодней для звонков, а вторая для интернета, по их подсчетам получается что заграницей находися два человека, хотя на самом деле один.
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