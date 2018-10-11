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Названо 10 найпопулярніших
серед українців країн...

Названо 10 найпопулярніших серед українців країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:55

Названо 10 найпопулярніших серед українців країн...

Пропонуємо до обговорення:
За даними МЕРТ, за кордон у першому півріччі 2018 року виїхало 17,3 млн абонентів мобільного зв'язку.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:55

Цифры, как на мой взгляд, не совсем правильные. Например, у меня за границей работает две карты - киевстар и лайф, одна выгодней для звонков, а вторая для интернета, по их подсчетам получается что заграницей находися два человека, хотя на самом деле один.
antikkristall
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