RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що потрібно зробити українцю,
щоб отримувати пенсію в Європі

Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57

Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі

Пропонуємо до обговорення:
В інші країни їдуть українці, яким залишилося 10-15 років до виходу на пенсію.

Дивися повний текст Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57

А що потрібно зробити я так і не зрозумів. Багато букф і ніякої конкретики
victornuzhnuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:46

  victornuzhnuk написав:А що потрібно зробити я так і не зрозумів. Багато букф і ніякої конкретики

:shock:
Своєчасно втекти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна посіла друге місце в Європі і США за площею...
R2 » П'ят 26 жов, 2018 07:25
1 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 07:25
Skypups
Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг...
R2 » Чет 18 жов, 2018 11:24
3 247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 17:57
Тракторист
Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20... 1, 2
R2 » Чет 11 жов, 2018 13:16
17 817
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:50
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9682)
28.10.2018 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.