В інші країни їдуть українці, яким залишилося 10-15 років до виходу на пенсію.
Дивися повний текст Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57
Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі
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Дивися повний текст Що потрібно зробити українцю, щоб отримувати пенсію в Європі.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:57
А що потрібно зробити я так і не зрозумів. Багато букф і ніякої конкретики
Додано: Нед 28 жов, 2018 19:46
Своєчасно втекти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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